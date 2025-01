Horas antes da final da Copinha, o Corinthians enfrentou um grande problema. Na chegada ao estádio, o ônibus do clube precisou ser empurrado pela equipe de apoio que estava no Pacaembu para conseguir entrar no local, conforme registro do Lance!.

Foto: Thiago Braga/Lance!

Devido ao problema, os jogadores desceram do veículo e se dirigiram a pé ao vestiário para se preparar para a decisão. A final está marcada para acontecer às 10h (de Brasília) contra o São Paulo. Enquanto a equipe do Parque São Jorge derrotou o Grêmio na semifinal, o Tricolor paulista venceu o Criciúma.

Foto: Thiago Braga/Lance!

Expectativa para o jogo da Copinha

Ao redor do estádio, a reportagem do Lance! registrou alguns torcedores, que já chegaram ao Pacaembu para acompanhar a decisão. Um bandeirão com o mascote do São Paulo foi estendido pela torcida organizada do clube.

Bandeirão do São Paulo antes da final da Copinha (Foto: Thiago Braga/Lance!)

Devido à regra de torcida única no estádio, que está vigente desde 2016, apenas o Tricolor terá apoio dos fãs na decisão. A vantagem se dá por conta do melhor desempenho em todo o torneio.

Em coletiva antes do jogo da Copinha, o técnico do Corinthians falou sobre a decisão e as expectativas para a partida deste sábado, aniversário da cidade paulista. Orlando Ribeiro e Bahia, comandante e capitão do Timão, respectivamente, comentaram sobre a pressão de jogar sem torcida.

- A torcida foi um fator importante para chegar na final e agora eles precisam fazer um jogo com a torcida ao contrário, faz parte da formação, é importante eles participarem de jogos assim na base, isso vai fazer parte da formação deles - afirmou o técnico

- Acho que a torcida às vezes influencia muito, mas às vezes não, estamos muito concentrados, independente de ter torcida ou não, e termos foco no jogo porque a partia será definida nas quatro linhas — minimizou Bahia.

Onde assistir São Paulo x Corinthians na final da Copinha

A Globo vai transmitir a final da Copinha entre São Paulo e Corinthians, em TV aberta, neste sábado (25), no Pacaembu. Para a transmissão do clássico, a emissora escalou o narrador Everaldo Marques, que terá a companhia da comentarista Ana Thaís Matos e do ex-jogador Richarlyson.

Além da TV aberta, a Globo também vai exibir a final da Copinha no Sportv. Para o canal fechado, que terá um pré-jogo de uma hora, a emissora escalou o narrador Paulo Andrade, o comentarista Alexandre Lozetti e a ex-jogadora Alline Calandrini.