Final da Copinha: Bahia minimiza torcida única, e técnico do Corinthians valoriza aprendizado

O Corinthians enfrenta o São Paulo neste sábado (25), aniversário da capital paulista, às 10h (de Brasília), na final da Copinha. A partida será no Pacaembu, às 10h, e por determinação do Ministério Público terá apenas torcedores do Tricolor, que fez a melhor campanha no torneio.

A determinação das autoridades sobre clássicos na cidade de São Paulo vigora desde 2016. É a primeira vez que os rivais se enfrentam na decisão da Copinha, a última vez havia sido em 2004, com as duas torcidas presentes, partida vencida pelo Corinthians.

Nesta sexta-feira (24), véspera da decisão, o treinador Orlando Ribeiro, e o capitão da equipe, Bahia, concederam entrevista coletiva na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), que organiza a competição, e falaram sobre a dificuldade do duelo com apenas torcedores adversários.

— A torcida foi um fator importante para chegar na final e agora eles precisam fazer um jogo com a torcida ao contrário, faz parte da formação, é importante eles participarem de jogos assim na base, isso vai fazer parte da formação deles - disse o treinador.

— Acho que a torcida às vezes influencia muito, mas às vezes não, estamos muito concentrados, independente de ter torcida ou não, e termos foco no jogo porque a partia será definida nas quatro linhas — minimizou Bahia.

Corinthians garantiu vaga na decisão após eliminar o Grêmio (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Quer manter a hegemonia

O clube alvinegro é o maior campeão da Copinha com 11 títulos. O Corinthians busca o bicampeonato consecutivo, em 2024, o Timão bateu o Cruzeiro na Neo Química Arena, com gol de Kayke, e conquistou o troféu.

Orlando Ribeiro, técnico do Timão, busca o seu segundo título da Copinha. O comandante fez história do outro lado da decisão e comandou o São Paulo na última conquista do torneio de juniores, em 2019, quando o Tricolor bateu o Vasco na decisão em um Pacaembu lotado. O técnico falou sobre como sua experiência pode colaborar na decisão.

— Toda a vivência que a gente tem vou passar aos meninos, é um aprendizado que temos e precisamos passar a adiante. É isso que estamos fazendo, vamos fazer e quanto mais conseguirmos ter sucesso, iremos passar aos garotos - disse o treinador