A 55ª edição da Copinha começa no dia 2 de janeiro. Principal competição das categorias de base do Brasil, o torneio reúne os principais times. Enquanto algumas equipes somam inúmeros títulos, outras entram em campo buscando a taça inédita na história do clube.

Em 2024, o Corinthians sagrou-se campeão pela 11ª vez da Copinha. Os garotos venceram o Cruzeiro por 1 a 0. Abaixo, o Lance! traz os maiores campeões, as principais revelações e curiosidades da Copinha.

Maiores campeões da Copinha

Corinthians – 11 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024)

– 11 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024) Fluminense – 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)

– 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989) Internacional – 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)

– 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020) Flamengo – 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018)

– 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018) São Paulo – 4 títulos (1993, 2000, 2010 e 2019)

– 4 títulos (1993, 2000, 2010 e 2019) Atlético-MG – 3 títulos (1975, 1976 e 1983)

– 3 títulos (1975, 1976 e 1983) Santos – 3 títulos (1984, 2013 e 2014)

– 3 títulos (1984, 2013 e 2014) Nacional de São Paulo – 2 títulos (1972 e 1988)

– 2 títulos (1972 e 1988) Palmeiras – 2 títulos (2022 e 2023)

– 2 títulos (2022 e 2023) Ponte Preta – 2 títulos (1981 e 1982)

– 2 títulos (1981 e 1982) Portuguesa – 2 títulos (1991 e 2002)

– 2 títulos (1991 e 2002) América-MG – 1 título (1996)

– 1 título (1996) América de São José do Rio Preto – 1 título (2006)

– 1 título (2006) Cruzeiro – 1 título (2007)

– 1 título (2007) Figueirense – 1 título (2008)

– 1 título (2008) Guarani – 1 título (1994)

– 1 título (1994) Juventus-SP – 1 título (1985)

– 1 título (1985) Marília – 1 título (1979)

– 1 título (1979) Paulista – 1 título (1997)

– 1 título (1997) Roma-SP – 1 título (2001)

– 1 título (2001) Santo André – 1 título (2003)

– 1 título (2003) Vasco – 1 título (1992)

Grandes revelações

A Copinha é popularmente conhecida por revelar craques do futebol brasileiro, e vários jogadores históricos iniciaram sua carreira na competição, como Vinicius Jr., Cafu, Kaká, Lucas Moura, Casemiro, Robinho, Neymar, Gabriel Jesus, Vágner Love, Fred, Deco, Marquinhos, Malcom, Lucas Paquetá, Paulo Roberto Falcão, Raí, Dida.

Curiosidades da Copinha

Fred, ídolo do Fluminense, é o detentor do gol mais rápido na história da Copinha, O centroavante marcou um gol com 3,17 segundos, do meio-campo, em partida do América-MG contra o Vila Nova.