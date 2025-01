Caipira lamenta derrota do Corinthians na final da Copinha: ‘Dói’

Lateral-direito do Corinthians, Gabriel Caipira lamentou a derrota de virada por 3 a 2 do Timão na final da Copinha contra o São Paulo. O atleta afirmou que faltaram detalhes e disse estar doído pela forma como a partida aconteceu.

- Faltaram alguns detalhes. Tem detalhes que acabam dando o título para o adversário. Perder dói, ainda mais do jeito que foi, com dois gols de vantagem. Queria ter saído com o título, mas estou feliz demais com a campanha.

Apesar do resultado negativo, Caipira fez questão de agradecer o apoio da torcida do Corinthians ao longo da campanha na Copinha. O atleta também faz questão de virar a chave e focar nas próximas competições ao longo do ano.

- Queria agradecer ao torcedor que esteve conosco desde a estreia. Não tem o que falar da Fiel. Não conseguimos dar esse título, mas estou feliz com tudo o que fizemos. Tem um grande ano pela frente e precisamos seguir.

Apesar da derrota, o Corinthians segue como líder no ranking de maiores campeões da Copinha com 11 títulos. Por outro lado, o São Paulo tornou-se o segundo maior vencedor do torneio ao lado de Fluminense e Internacional com cinco troféus.

