Record News anuncia transmissão de competições até 2027; confira

A Record News anunciou a renovação dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista Feminino e da Copinha Feminina. O novo acordo, firmado com a Federação Paulista de Futebol, terá validade até 2027.

- A Record News continua sendo a casa do futebol feminino! Reforçando seu compromisso com a visibilidade e o crescimento da modalidade, a emissora renovou os direitos de transmissão do Paulistão Feminino e da Copinha Feminina por mais três anos, com exclusividade na TV aberta - disse a emissora.

As partidas terão narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e apresentação de Caique Resende. A primeira partida do Paulistão está marcada para 07 de maio. Já a Copinha Feminina está prevista para iniciar no dia 20 de novembro deste ano.

Sobre o Paulistão Feminino 2025

A primeira fase do torneio será disputada em 14 rodadas de pontos corridos em turno e returno. Os quatro melhores classificados avançam para as semifinais, também disputadas em jogos de ida e volta. A grande final está prevista para 14 de dezembro.

Estarão na disputa do título o AD Taubaté, o Corinthians, a Ferroviária, o Palmeiras, o Realidade Jovem, o Red Bull Bragantino, o Santos e o São Paulo.

No ano passado, a emissora também transmitiu as duas competições, que terminaram com o título do Palmeiras no Paulistão e do Fluminense na Copinha.

Palmeiras é o atual campeão do Paulistão Feminino (Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão)

Mais esportes na Record News

O futebol feminino vem ganhando espaço na programação da Record News, que mantém investimentos na cobertura da modalidade. De segunda a sexta-feira, às 18h50, o programa Esporte Record News, apresentado por Caique Resende, destaca as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Na sequência, às 19h45, Elas Com a Bola traz atualizações do cenário esportivo feminino, sob o comando de Mary Silvestre, Matheus Teixeira e Nayara Inorro.