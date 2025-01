Relembre a última final de Copinha entre Corinthians e São Paulo

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste sábado (25), às 10h (de Brasília), no Pacaembu, na final da Copinha. Os clubes se reencontram na decisão do torneio de juniores após 21 anos, quando o Timão conquistou o troféu.

Em 2004, a capital paulista completava 450 anos. Na decisão da tradicional Copinha, que faz parte das festividades da cidade, um clássico Majestoso que dividiu torcedores do Corinthians e São Paulo. O Pacaembu foi o palco da final.

O Corinthians era treinador por Adaílton Ladeira e entrou em campo com muitos jogadores que fizeram história na equipe paulista posteriormente, como o goleiro Julio Cesar, o meia Rosinei e o atacante Jô. Do outro lado, o São Paulo de Vizolli tinha atletas que fizeram história no futebol brasileiro, como o lateral-esquerdo Fábio Santos e o atacante Diego Tardelli.

Corinthians venceu o São Paulo naquela ocasião (Foto: Divulgação/X/Corinthians)

Título do Timão

O Corinthians se impôs na decisão e superou o São Paulo por 2 a 0 em um Pacaembu lotado. Os gols saíram apenas no segundo tempo. Aos seis minutos, o centroavante Bobô abriu o placar, e após pressão do Tricolor, o clube alvinegro definiu a decisão aos 39 minutos, com gol de Rafael.

Rosinei, que subiu ao time profissional do Corinthians naquele ano, relembra a decisão com carinho. O meia, que também teve passagens por Atlético-MG e Internacional, destaca os talentos que atuaram em ambos os lados da decisão.

— A gente pegou o São Paulo na final, foi difícil. O time deles era muito bom, tinha o Tardelli, Alê, Marco Antônio, o Fabio Santos na lateral, eram ótimos. Foi um grande jogo, abrimos o placar com o Bobô, mas antes o São Paulo tinha chegado na nossa área, o Julio César fez várias defesas. Nós equilibramos o jogo, concluímos bemas oportunidades e vencemos o São Paulo com maestria nessa Copinha — Relembra Rosinei.

Lembranças da época de Copinha

Em uma época sem tanta exposição, Rosinei destaca que a competição de base era o principal torneio para os jovens. O meia, que coleciona passagens por Internacional, Atlético-MG e América, do México, acredita que o torneio foi importante para o sucesso de sua carreira.

— Para a gente a Copinha era fundamental porque era a única forma de ser visto, a gente não tinha a visibilidade que os garotos tem hoje. Atualmente tem garoto de 11 anos que tem competição para ele, Campeonato Paulista para todas as categorias, até Brasileiro, Copa do Brasil, hoje os atletas são mais vistos, nós só tínhamos a Copinha — disse o jogador.

O alojamento das categorias de base do Timão ficava onde atualmente está a Neo Química Arena, em Itaquera. Sem redes sociais, Rosinei recorda que a diversão dos jogadores no tempo livre era mais simples.

— Eu lembro de muitas coisas, a gente concentrado lá em Itaquera, onde hoje é o estádio, nosso alojamento era lá. Não tinha nada para a gente fazer, única coisa que tinha era soltar pipa, a gente ficava soltando pipa a tarde toda e esperando a data para chegar na Copinha, e precisávamos vencer, o Corinthians sempre entra como favorito, sempre conquistou muitos títulos — diz o jogador.