Administradora do Pacaembu confirma final da Copinha após tempestade em São Paulo

Nesta sexta-feira (24), uma chuva torrencial assolou São Paulo e provocou diversos pontos de alagamento na cidade. O Consórcio Allegra Pacaembu, que administra o estádio, garantiu que a situação da praça desportiva está dentro da normalidade e garantiu a final da Copinha, entre São Paulo e Corinthians, na manhã deste sábado (25).

Em três horas de temporal, foram 122 milímetros de chuva, o que corresponde a 47,42% do esperado em todo o mês de janeiro na capital paulista, segundo informações da Defesa Civil de São Paulo ao 'Uol'. O Corpo de Bombeiros registrou 219 chamados para enchentes e inundações.

Estádio será palco de São Paulo x Corinthians na decisão da Copinha (Foto: Anderson Romao/AGIF)

A Zona Norte foi a área mais afetada da cidade, com enchentes que invadiram estações de metrô, mas a Zona Oeste, onde fica o Pacaembu, também sofreu com as chuvas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o entorno do Allianz Parque, no bairro de Perdizes, ficou alagado após o temporal.

Segundo apuração do Lance!, o Consórcio Allegra Pacaembu garante que, apesar da tempestade, não houve problemas estruturais e o gramado sintético não foi afetado. O local receberá uma final de Copinha pela primeira vez desde 2020, ano em que foi cedido à iniciativa privada.

Concedido pela Prefeitura ao Consórcio Allegra Pacaembu por 35 anos, o estádio ainda passa por reformas e só pôde receber a decisão entre os times paulistanos após a Secretaria de Licenciamento Urbano (Smul) conceder um alvará para a praça esportiva receber 20 mil pessoas, uma capacidade reduzida dos 26 mil prometidos após a obra.

Regiao central da cidade de São Paulo entrou em estado de atenção devido a forte chuva na tarde desta sexta-feira (24) (Foto: Suamy Beydoun/AGIF)

Decisão no Pacaembu

O estádio volta a receber uma decisão do futebol paulista após cinco anos. São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (25), aniversário da capital paulista, às 10h30 (de Brasília), na decisão da Copinha. As arquibancadas vão receber apenas torcedores do Tricolor, dono de melhor campanha, por decisão do Ministério Público por torcida única em clássicos na cidade.