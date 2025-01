Herói do São Paulo na Copinha desabafa: ‘Diziam que a gente não prestava’

Herói do São Paulo na final da Copinha, Paulinho desabafou sobre as críticas recebidas na última temporada. Autor de dois gols na decisão, o centroavante afirmou que o grupo merece jogar pelo Tricolor.

- Esse grupo merecia bastante. Sofremos muitas críticas, principalmente no Brasileirão. Todo mundo foi criticado, diziam que essa geração não prestava, tinha que todo mundo ir embora, mas nós provamos que merecemos jogar no São Paulo.

O jovem também comentou sobre a responsabilidade de substituir Ryan Francisco, que não pôde atuar na final da Copinha por conta de uma suspensão. O atacante do Tricolor foi o artilheiro da competição com 10 gols marcados.

- O Ryan é um grande jogador. Todo mundo sabe, mas também é um grande amigo. A gente disputa vaga, mas é uma briga saudável. Era uma pressão substituir o artilheiro, mas fiquei feliz com os dois gols.

Com a conquista do título, o São Paulo chegou a cinco troféus na Copinha e se tornou o segundo maior campeão do torneio ao lado de Fluminense e Internacional. O Corinthians segue no topo do ranking com 11 títulos vencidos.

