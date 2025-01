Treinador do São Paulo cita ‘revolta’ dos jogadores e exalta título da Copinha

O técnico Allan Barcelos exaltou a conquista do São Paulo na Copinha, após a vitória de virada do Tricolor sobre o Corinthians por 3 a 2, na manhã deste sábado, 25. E revelou também a revolta dos jogadores tricolores no intervalo, quando o time perdia por 2 a 1.

— Primeiro, obviamente, confiança. É uma marca dessa geração, a gente busca o equilíbrio em todas as fases do jogo. Vínhamos sofrendo nas transições, não estávamos conseguindo ser agressivos e eles conseguiram aproveitar muito bem. O papo no vestiário foi de confiança para os atletas, retomar o equilíbrio e não tomar o terceiro gol, que iria nos dificultar demais. Identificamos os espaços, não estávamos conseguindo aproveitá-los da melhor maneira, e depois acertamos. A revolta no vestiário partiu dos atletas — destacou o técnico.

Allan falou sobre a resiliência do Tricolor durante a decisão deste sábado.

— Campanha marcada por muito equilíbrio e performance. É o grande objetivo do São Paulo enquanto formação. Nosso entendimento é de que conseguimos fazer tudo isso. Auxiliar o profissional, que é nosso objetivo também. Quanto ao jogo, tivemos a perda do Hugo, que é um jogador que preenche muito bem os espaços. Sofremos um pouco, não quisemos mudar a estrutura. O Corinthians estava nos dando um espaço entrelinhas, o Samuel entrou ali e tem por característica fazer a cobertura. Fizemos uma correção, os atletas que entraram foram muito e conseguimos a vitória. Estão todos de parabéns — elogiou o treinador.

O aspecto mental, segundo Allan, foi crucial para que o São Paulo conseguisse o título. Coincidentemente, o São Paulo conquistou a Copa do Brasil sub-20, no fim do ano passado, após sair perdendo por 2 a 0 para o Palmeiras e conseguiu a virada, cenário repetido na final da Copinha.

— Resiliência é uma palavra que usamos muito e também unidade. Foram palavras que utilizamos muito, é uma geração que sofreu muito no ano passado, chegamos nas finais, oscilou bastante, enfrentou dificuldades, mas teve resiliência para recuperar no Brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil e coroar com o título da Copinha. Fugir um pouco da mediocridade, trabalhamos em cima disso, confiança o tempo inteiro. É uma geração talentosa. Foi isso que a gente buscou priorizar e, para além disso, todo o suporte do clube na parte emocional e mental. É um somatório de departamentos que nos auxiliou e nos ajudou muito — analisou o técnico.

A torcida do São Paulo já espera ver alguns jogadores do time campeão atuando pela equipe profissional.

— O São Paulo tem sua missão muito clara, que é formar o jogador para o departamento profissional e também para trazer um retorno financeiro para o clube. Quando falamos em ingresso do atleta para o profissional, tivemos essa alta na estreia do profissional contra o Botafogo-SP. Foi muito gratificante, fiquei muito feliz, fiz questão de ir ao jogo, ficar com eles no hotel. A felicidade deles foi muito grande. Não sei quantos atletas vão subir, isso é com o profissional. Esperamos que eles consigam, tenham chances, é o nosso principal produto.

Depois de comandar todas as categorias de base do clube, é de se esperar que Allan Barcelos tenha como objetivo também ser treinador do profissional.

— Não tenho essa pressa, sou um cara muito ambicioso e não chego atrasado. O único pedido que fiz ao clube foi poder ajudar e desfrutar de todas as categorias, sem pular nada. Sou grato ao clube por me proporcionar isso. A única coisa que não consegui direcionar foi o tempo, isso é o clube que manda. Foi o meu principal pedido. Tenho um ano de sub-20, um projeto de dois anos. Não tenho pressa, sou feliz. Conversei com o presidente, não sentamos para a estrutura, mas a confiança — finalizou.