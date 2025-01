Jogadores do São Paulo provocam Corinthians após título da Copinha

Jogadores do São Paulo provocaram os atletas do Corinthians após a conquista do título da Copinha com a vitória por 3 a 2 sobre o Timão. Em entrevista ao "ge", Alves deu uma resposta aos adversários, que haviam feito um vídeo antes da partida.

- Os amiguinhos do outro lado diziam que iam nos amassar, falaram que eram favoritos, mas esqueceram que do outro lado tinha o campeão de tudo. Agora eles choram com a medalha de prata, enquanto eu rio com a medalha de ouro.

Na sequência, Ferreira também quis comentar sobre um vídeo feito pelos atletas do Corinthians antes da bola rolar em que provocavam o elenco do São Paulo. No entanto, o jovem foi rapidamente contido por membros do clube.

- Não adianta fazer videozinho antes não - disse rapidamente o atacante.

Com a conquista do título, o São Paulo chegou a cinco troféus na Copinha e se tornou o segundo maior campeão do torneio ao lado de Fluminense e Internacional. O Corinthians segue no topo do ranking com 11 títulos vencidos.