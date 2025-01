São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (25), aniversário da capital paulista, na grande final da Copinha. O clássico Majestoso, como é popularmente conhecido, será disputado no Pacaembu, um dos cartões-postais da cidade, às 10h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️Saiba quem são os favoritos a ‘Craque da Copinha’

Será o primeiro clássico do final de semana. No domingo (26), os clubes voltam a se enfrentar, desta vez pelo Campeonato Paulista, no Morumbis, às 18h30 (de Brasília). O São Paulo busca o quarto título da Copinha, enquanto o Corinthians quer levantar o troféu pela 12ª vez.

Decisão com torcida única

Devido a uma determinação do Ministério Público de São Paulo que vigora desde 2016, os clássicos paulistas são realizados com torcida única. O Tricolor fez uma campanha melhor que o Corinthians na competição, portanto, terá o direito de receber seus torcedores na decisão.

continua após a publicidade

Cedido à Concessionária Allegra Pacaembu em 2020, o estádio entrou em reforma em 2021 e volta a receber um jogo após mais de três anos. A última final de Copinha foi em 2020, um clássico entre Grêmio e Internacional, com título do Colorado nos pênaltis.

Decisão será no Pacaembu (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como vem o São Paulo?

O Tricolor disputou quase toda a competição em Jaú, no interior paulista. Comandada por Allan Barcellos, a equipe segue invicta no torneio. Liderou o Grupo 11 e eliminou América-RN, Juventude, Fluminense, Cruzeiro e Criciúma nas fases de mata-mata. O duelo das semis contra os catarinenses foi o único a acontecer em Araraquara.

continua após a publicidade

Ryan Francisco, atacante do São Paulo, é o artilheiro da competição com 10 gols. No entanto, ele recebeu um cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, na semifinal, e está suspenso para a final devido ao acúmulo de cartões.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Allan Barcelos deve escalar a equipe com: João Pedro, Mayk, Andrade, Lucas Loss e Felipe (Guilherme Reis); Felipe Negrucci, Hugo Leonardo e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Paulinho (Osório) e Lucca.

Ryan Francisco marcou os dois gols do São Paulo na classificação para a final da Copinha. (Foto: Guilherme Veiga/Saopaulofc.net)

Como vem o Corinthians?

O Timão fez sua primeira fase em Santo André, no ABC Paulista. O clube foi derrotado pelos donos da casa na fase de grupos, avançando como segundo colocado na chave 27. Sob o comando de Orlando Ribeiro, a equipe cresceu ao longo do torneio e eliminou Falcon, Vila Nova, Ituano, Vasco e Grêmio, este último confronto realizado na Arena Barueri, nos jogos eliminatórios.

A defesa do Timão não é vazada há três jogos na competição. A boa fase do Corinthians é um trunfo da equipe para a decisão contra o São Paulo. Além disso, ao contrário do rival, Orlando Ribeiro não terá desfalques para a decisão e deve contar com o retorno de Gabriel Caipira, que não jogou a semifinal, na decisão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O clube alvinegro deve iniciar o jogo com: Kauê; Gabriel Caipira, Fernando Vera, Caio Garcez e Denner; Pedro Thomás, Bahia e Victor Dourado; Dieguinho, Nicollas e Gui Negão.

Gui Negão é um dos destaques do Timão na Copinha (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

As duas equipes chegam na decisão com possibilidade de título. Maior campeão da Copinha, o Corinthians tem a moral de ser o atual dono do título, após bater o Cruzeiro em 2024, e tem no comando técnico um time que já foi campeão. Orlando Ribeiro levantou a taça justamente no comando do São Paulo, em 2019.

O Tricolor tem a melhor campanha e vem de um 2024 positivo, que terminou com o vice no Campeonato Paulista e título da Copa do Brasil sub-20. A equipe terá a torcida ao seu favor e tem um elenco repleto de bons jogadores.

O Lance! listou os três motivos para acreditar no título de cada um dos rivais nesta decisão na Copinha. Confira.

➡️Final da Copinha: motivos para acreditar no título do São Paulo

➡️Final da Copinha: motivos para acreditar no título do Corinthians