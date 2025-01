Final da Copinha: Globo define narrador para São Paulo x Corinthians na TV aberta

A Globo vai transmitir a final da Copinha entre São Paulo e Corinthians, em TV aberta, neste sábado (25), no Pacaembu. Para a transmissão do clássico, a emissora escalou o narrador Everaldo Marques, que terá a companhia da comentarista Ana Thaís Matos e do ex-jogador Richarlyson.

A emissora vai exibir o clássico na decisão do torneio em TV aberta para São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Ceará, Paraná, Amazonas, Acre, Goiás, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Além da TV aberta, a Globo também vai exibir a final da Copinha no Sportv. Para o canal fechado, que terá um pré-jogo de uma hora, a emissora escalou o narrador Paulo Andrade, o comentarista Alexandre Lozetti e a ex-jogadora Alline Calandrini.

Campanhas de São Paulo e Corinthians na Copinha

O São Paulo chegou à final com sete vitórias e um empate na competição. O Tricolor não poderá contar com o artilheiro desta edição, Ryan Francisco, que já balançou as redes 10 vezes, e está suspenso. Na semifinal, o São Paulo bateu o Criciúma, de virada, enquanto nas quartas passou pelo Cruzeiro.

O Corinthians, por sua vez, é o maior campeão da Copinha, com 11° títulos, e busca defender o bicampeonato. O Alvinegro chegou à final com seis vitórias, um empate e uma derrota. Na semi, o Corinthians venceu o Grêmio, e nas quartas eliminou o Vasco.

