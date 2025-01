Final da Copinha: São Paulo x Corinthians marca a volta do futebol ao histórico Pacaembu

Neste sábado (25), Corinthians e São Paulo se enfrentam pelo título da Copinha, às 10h (de Brasília), no Pacaembu. A partida marca o retorno das grandes decisões ao estádio, cenário importante para o desenvolvimento do futebol na capital paulista, a aniversariante do dia.

Fechado para reforma desde 2021, a última vez que o estádio recebeu uma final de Copinha foi em 2020, quando o Internacional superou o {Grêmio}na decisão. Com exceções, o Pacaembu recebe a decisão desde 1972.

Concedido pela Prefeitura ao Consórcio Allegra Pacaembu por 35 anos, o estádio ainda passa por reformas e só pôde receber a decisão entre os times paulistanos após a Secretaria de Licenciamento Urbano (Smul) conceder um alvará para a praça esportiva receber 20 mil pessoas, uma capacidade reduzida dos 26 mil prometidos após a obra.

Estádio será palco de São Paulo x Corinthians na decisão da Copinha (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Essa liberação chega com atraso. Na edição de 2024 da Copinha, que aconteceu na Neo Química Arena, a expectativa era que o local já fosse liberado para uso, o que não aconteceu. Em abril, um show do cantor Roberto Carlos foi cancelado horas antes de acontecer no estádio. O evento marcaria a reinauguração do espaço esportivo, e os motivos para o cancelamento foram relacionados à falta de segurança.

Principais novidades

A inauguração do estádio inicia uma nova era na arena, que passa ser mais moderna e integrada, podendo receber os tradicionais eventos esportivos e eventos de entretenimento como shows e feiras. No campo, o Pacaembu passará a usar uma grama sintética, enquanto a arquibancada do estádio perdeu seu famoso tobogã, que ficava atrás de um dos gols.

Agora, o espaço dá lugar a uma estrutura para receber os palcos das apresentações e o novo Centro de Convenções do complexo, com capacidade para 8.500 pessoas. A estrutura tem cinco andares para a parte de cima e outros quatro no subsolo. Além disso, um hotel com 87 quartos está em fase final de construção. O Museu do Futebol também foi reformado e já está reaberto ao público.

A piscina, quadra de tênis e o ginásio poliesportivo também foram reformados. No total, os espaços esportivos do lado de fora do estádio poderão receber até 8 mil pessoas. A área total de construção do novo Complexo do Pacaembu é de 45 mil metros quadrados. Entretanto, as obras só devem alcançar o status de 100% finalizada em 2026.

Vista do novo Centro de Convenções do Complexo do Pacaembu em dezembro de 2024. (Foto: Anderson Romão/AGIF)

Casa da Lusa

Após a Copinha, o Pacaembu seguirá recebendo eventos esportivos no gramado. Isso porque o estádio será a nova casa provisória da Portuguesa, que fechou acordo com o consórcio para receber as partidas enquanto o Canindé passa por reformas. O anúncio foi feito na última segunda-feira (20).

De acordo com a Lusa, o acordo com a administração da arena envolve, além do mando dos jogos, eventos de entretenimento, ativações comerciais, além da montagem de quiosques oficiais da Portuguesa e espaços para publicidade no estádio. A estreia será no dia 29 de janeiro, diante do São Paulo, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

História e números

Inaugurado em 1940, o Pacaembu é um dos principais estádios do Brasil e chegou a receber partidas da Copa de 1950. Por lá, foram disputados seis jogos do Mundial, sendo um deles o empate em 2 x 2 do Brasil com a Suíça, e outros dois jogos do campeão Uruguai.

Ao longo dos anos, se tornou um dos principais espaços públicos da cidade e se tornou casa de palmeirenses, santistas, são-paulinos e corintianos. O estádio recebeu títulos marcantes para todas as quatro grandes torcida do estado, como as Libertadores de Corinthians e Santos, três Brasileiros do Palmeiras e dois bicampeonatos estaduais do São Paulo.

Seu maior público da história foi conquistado justamente em um clássico Majestoso. Em 1942, num empate por 3 x 3 pelo Campeonato Paulista daquele ano, o Pacaembu recebeu 70.821 espectadores (63281 pagantes).