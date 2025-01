Copinha: Por que o São Paulo será mandante na final contra o Corinthians?

A grande final da Copinha, marcada para sábado, 25, às 10h (de Brasília), terá um clássico entre São Paulo e Corinthians. O palco do confronto ainda será definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF), com o Pacaembu e o Morumbis como opções. O Tricolor será o mandante na decisão, devido à melhor campanha durante o torneio.

continua após a publicidade

➡️ Copinha: Corinthians vence o Grêmio e vai enfrentar o São Paulo na final

Enquanto o São Paulo tem sete vitórias e um empate, o Corinthians conseguiu seis vitórias, um empate e uma derrota.

Por determinação do Ministério Público de São Paulo, o jogo terá torcida única do São Paulo, como ocorre em clássicos estaduais desde 2016. A medida foi adotada após um grave incidente em que uma pessoa morreu durante uma briga de torcidas antes de um clássico entre Corinthians e Palmeiras naquele ano. Essa decisão busca garantir maior segurança nos confrontos entre os grandes clubes paulistas.

A distribuição de ingressos para os jogos da Copinha tem sido feita gratuitamente por meio de um sistema online, utilizando o aplicativo BipFut. Para a final, porém, os torcedores terão de pagar pelos ingressos. O acesso ao estádio será realizado com tecnologia de reconhecimento facial, vinculando a imagem do torcedor ao CPF cadastrado.

continua após a publicidade

A final entre São Paulo e Corinthians será a terceira entre os dois clubes na história da Copinha. Em 1993, o São Paulo venceu por 4 a 3, enquanto em 2004 o Corinthians deu o troco, vencendo por 2 a 0 e conquistando seu sexto título. Nesta edição, o Timão busca o 12º troféu para se isolar como o maior campeão da competição, enquanto o Tricolor tentará ampliar sua coleção de conquistas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Se o Pacaembu for confirmado como o palco do confronto, o jogo marcará a reinauguração do estádio, fechado para reformas desde junho de 2021. Para a final, a Prefeitura de São Paulo concedeu um alvará temporário de funcionamento, limitando a capacidade para 20 mil pessoas.

continua após a publicidade