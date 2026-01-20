menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopinha

Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

As equipes estão invictas na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 20/01/2026
09:00
Grêmio x Cruzeiro (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraGrêmio x Cruzeiro (Foto: Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Invictos até o momento, Grêmio e Cruzeiro se enfrentarão nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Copinha. A partida será realizada no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Tricolor chega à partida com seis vitórias e um empate. Nas quartas de final, os gaúchos bateram o Ceará com facilidade, por 3 a 0.

Do outro lado, o Cruzeiro ainda está 100% na competição, com sete vitórias. Depois de passar pelo Santos com uma vitória por 3 a 1, o time comandado por Mairon César venceu o Guanabara City no domingo por 3 a 0.

Cruzeiro x Santos (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)
Cruzeiro x Santos (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Ficha Técnica:

🏆GRÊMIO X CRUZEIRO - SEMIFINAL
📍Estádio: Estádio Joaquim de Morais Filho
Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: XSports

Jogos do Tricolor na Copinha:

  • 1ª rodada - Grêmio 3 x 0 Falcon - sexta-feira (2) - Votuporanga
  • 2ª rodada - Galvez 0 x 7 Grêmio - segunda-feira (5) - Votuporanga
  • 3ª rodada - Votuporanguense 1 x 1 Grêmio - quinta-feira (8) - Votuporanga
  • Segunda fase - Atlético de Alagoinhas 1 x 3 - segunda-feira (12) - Santa Fé do Sul
  • Terceira fase - Chapecoense 0 x 1 Grêmio - quarta-feira (14) - Votuporanga
  • Oitavas de final - Grêmio 4 x 1 América-RN - sexta-feira (16) - Votuporanga
  • Quartas de final - Grêmio 3 x 0 Ceará - domingo (18) - Jaú
  • Semifinal - Grêmio x Cruzeiro - quarta-feira (21) - Taubaté
Grêmio vence o Ceará e está nas semifinais da Copinha 2026
Grêmio vence o Ceará e está nas semifinais da Copinha 2026. (Foto: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA)

Jogos da Raposa na Copinha:

  • 1ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Barra-SC - sábado (3) - 21h30 (de Brasília) - Franca
  • 2ª rodada - Esporte de Patos 0 x 1 Cruzeiro - terça-feira (6) - 20h30 (de Brasília) - Franca
  • 3ª rodada - Francana 0 x 1 Cruzeiro - sexta-feira (9) - 21h30 (de Brasília) - Franca
  • Segunda fase - Meia Noite 1 x 3 Cruzeiro - segunda-feira (12) - Patrocínio Paulista
  • Terceira fase - Cruzeiro x Ponte Preta - quarta-feira (14) - Franca
  • Oitavas de final - Cruzeiro 3 x 1 Santos - sexta-feira (16) - São Carlos
  • Quartas de final - Guanabara City x Cruzeiro - domingo (18) - São Carlos
  • Semifinal - Grêmio x Cruzeiro - quarta-feira (21) - Taubaté

