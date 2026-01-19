Kannemann sente lesão e desfalca o Grêmio; veja previsão

O zagueiro Kannemann desfalcará o Grêmio neste início de temporada. O jogador sofreu uma lesão muscular em um treino no CT Luiz Carvalho.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

De acordo com o Tricolor, o argentino apresentou contusão grau II no obturador externo da coxa esquerda. O tratamento é de duas a três semanas.

continua após a publicidade

Assim, Kannemann virou baixa no Imortal em, pelo menos, três jogos até o fim do mês: Guarany de Bagé (21/1, Gauchão), Inter (24/1, Gauchão) e Fluminense (28/1, Série A). Ele também deve ficar de fora contra o Juventude (1/2, Gauchão), Botafogo (4/2, Série A) e de um eventual jogo da fase eliminatória do estadual.

A expectativa é de que o zagueiro retorne contra o São Paulo, em 11 de fevereiro, pela terceira rodada do Brasileirão. Esse é o mesmo panorama do atacante Pavón, que machucou o joelho na semana passada.

continua após a publicidade

➡️ Mais notícias do Grêmio

No setor, o técnico Luís Castro conta com Wagner Leonardo, Balbuena, Gustavo Martins, Viery e Luis Eduardo.

Kannemann no Grêmio

No Grêmio desde 2016, vindo do Atlas-MEX, Kannemann tem cinco gols e quatro assistências em 337 jogos. Pelo Tricolor, o zagueiro conquistou 11 títulos, com destaque para a Libertadores, Copa do Brasil e penta do Gauchão.

Nesta temporada, o defensor esteve em campo na derrota do Grêmio por 1 a 0 para o São José-RS, na Arena. Kannemann foi titular e atuou por toda a partida.

continua após a publicidade

Lesões no Grêmio

Além de Kannemann, o departamento médico gremista conta com o volante Villasanti, o meia Monsalve e os atacantes Braithwaite e Pavón. Os três primeiros estão fora de todo Gauchão, que tem final prevista para o início de março.