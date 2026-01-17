Tite promete manter 'DNA' do Cruzeiro: 'Vamos agregar'

Na noite deste sábado (17) o Cruzeiro atropelou o Uberlândia em partida que marcou a volta dos titulares. Depois da goleada avassaladora, o técnico Tite destacou em entrevista coletiva que pretende manter o DNA do Cruzeiro de um time ofensivo e vertical.

– É a manutenção do DNA, o espírito da equipe agressivo de verticalizar. Durante o jogo chamei o Vini e o Matheus, não ia dizer para eles ficarem tocando. Eles têm que sentir o momento do jogo, não se desgastarem. Não retirar o que têm de características. Não posso, não devo. O Cruzeiro tem um quadro pronto, não posso vir aqui e assinar o quadro maior do que a beleza que o quadro tem. Vamos agregar em alguns momentos importantes. Uma posse de bola a mais, mas não retirar o que a equipe tem de característica maior – comentou Tite.

Tite e Matheus Bacci (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Posteriormente, o auxiliar do comandante, Matheus Bachi, deu seguimento à análise e ressaltou que a comissão não tem planos de mudar o que vinha sendo construído por Leonardo Jardim.

– É uma valorização de um grupo e um trabalho que vem sendo feito. Não somos nós que chegamos agora que vamos fazer mudanças em algo que vinha sendo construído. Acho que estamos aqui para agregar, continuar construindo o que foi feito ano passado, agregando peças. Mas todos os atletas têm que ser valorizados – explicou.

Goleada do Cruzeiro para cima do Uberlândia

O Cruzeiro mostrou sua superioridade no confronto desde o início da partida. Com calma e pressão alta, a Raposa abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo e ainda amarelou a zaga alviverde. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Christian.

Na segunda etapa, Wanderson finalmente marcou um gol pelo Cabuloso, fazendo até mesmo Cássio e Tite atravessarem o campo para comemorar. Instantes depois, Lucas Romero fez o seu em bela jogada de Matheus Pereira. Brincando na reta final, a equipe celeste fez o quinto com Christian.