Morre Volmar Santos, fundador da Coligay, torcida do Grêmio

Morreu nesta segunda-feira (19) Volmar Santos, fundador da Coligay, do Grêmio, aos 77 anos, em Passo Fundo (RS). Ele tratava de problemas de saúde e tem o enterro marcado para 9h de terça-feira (20), no cemitério Vera Cruz.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Volmar Santos ficou conhecido em 1977 ao criar a primeira torcida organizada LGBTQIAPN+ do Brasil. Ele a reuniu amigos e frequentadores da boate gay Coliseu para fundar o grupo, que passou a frequentar o Estádio Olímpico com faixas e bandeiras.

A estreia da torcida ocorreu em 10 de abril daquele ano, em um jogo do Imortal em Santa Cruz do Sul (RS), pelo Campeonato Gaúcho. Na ocasião, torcedores gremistas tentaram agredí-los e foram impedidos pelo policiamento.

continua após a publicidade

Mesmo com um clima hostil inicial, a Coligay depois passou a ser considerada uma torcida 'pé quente' por ser criada no ano que o Grêmio quebrou a hegemonia do rival Inter, que vinha de oito títulos estaduais seguidos, além do bicampeonato brasileiro. Depois, o Tricolor veio a conquistar o Gauchão em 1979 e 1980, além da Libertadores e Mundial, ambos em 1983.

Recentemente, em 2023, o Grêmio homenageou Volmar Santos com uma camisa e uma braçadeira de capitão com as cores da causa e passou a destacar a Coligay em exposições no museu do clube. A torcida encerrou as atividades em 1983 por problemas pessoais do fundador.

continua após a publicidade

Além de criar a Coligay, ele era músico, carnavalesco, colunista social e radialista.

➡️ Mais notícias do Grêmio

Grêmio se despede de Volmar Santos, da Coligay

- É com imensa dor que nos despedimos de Volmar Santos, torcedor criador da Coligay, a primeira torcida organizada gay do Brasil. Ele foi um pioneiro, um sonhador, um símbolo de coragem e amor pelo Grêmio. Seu legado de respeito, diversidade e resistência será lembrado para sempre por todos os tricolores! 💙Sua história vive em nós. Orgulho de ser o #ClubeDeTodos! 🏳️🌈 - escreveu o clube, nas redes sociais.