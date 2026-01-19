Destaque do Cruzeiro na Copinha entra na mira do Benfica

Destaque do Cruzeiro nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante Pablo Neri entrou no radar do Benfica, de Portugal. Entretanto, até o momento, nenhuma oferta ou sondagem oficial chegou até a Toca da Raposa II.

Com dois gols e quatro assistências na Copinha em 2026, o jogador vem sendo observado pelos portugueses desde 2025. Segundo apuração do Lance!, o clube inclusive enviou membros de seu scout para ver partidas da competição de base.

Internamente, o Cruzeiro planeja ver a situação do atleta ao fim da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele tem contrato com a equipe até o fim desta temporada. Sendo assim, poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro time a partir de julho.

Além do Benfica, outras equipes também estão atentas ao jogador. Outro time português, dois clubes da MLS e alguns brasileiros também observam o jovem de 18 anos. A informação do interesse dos portugueses foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem do Lance!.

Pablo Neri participou de treinos no elenco profissional do Cruzeiro em 2025

Na temporada passada, o jovem participou de atividades lideradas por Leonardo Jardim na Toca da Raposa II. O Cabuloso tem 80% dos direitos econômicos do atleta, que detém 10%. O restante está com o Santo André, clube que formou o atacante. Pablo Neri chegou durante a gestão Ronaldo, nome indicado por Paulo André.

Com a presença de Pablo Neri, o Cruzeiro buscará uma vaga na final Copinha na próxima quarta-feira (21). A equipe irá enfrentar o Grêmio, às 21h30 (de Brasília).