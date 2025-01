Final da Copinha: motivos para acreditar no título do São Paulo

O São Paulo entra em campo na manhã deste sábado (25) para enfrentar Corinthians na final da Copinha. O Tricolor mira o pentacampeonato e chega na decisão com a melhor campanha da competição. Não à toa, disputará o jogo no Pacaembu apoiado por uma torcida inteiramente são-paulina, já que a equipe é dona do mando de campo.

Comandado por Allan Barcellos, o Tricolor coleciona alguns motivos valiosos para que a sua torcida e os espectadores da grande final confiem no título da principal competição de base do Brasil. O Lance! seleciona agora os três melhores motivos.

Lucas Ferreira e Matheus Alves são outros destaques do ataque do São Paulo.

Melhor momento

O São Paulo iniciou 2025 ainda com um gostinho de título. No fim da temporada passada, o Tricolor levou o troféu da Copa do Brasil sub-20 após derrotar o Palmeiras na decisão, mesmo perdendo no começo por 2 x 0. O título foi a consolidação de uma grande fase vivida pela equipe, que iniciou após a chegada do técnico Allan Barcellos.

O treinador foi contratado em maio e, desde então, a equipe cresceu de produção. No Brasileirão, recuperou a campanha que antes era de Z4, chegou na final do Paulistão e ficou com o vice, além do troféu na copa nacional. Agora, tenta consagrar o trabalho com o título da Copinha.

Fator casa

A determinação de torcida única do Ministério Público de São Paulo para os clássicos criou o cenário ideal para o Tricolor fazer uma grande partida. Com o Pacaembu lotado, a expectativa é que o time esteja motivado e pressione o Corinthians "jogando em casa".

Contra o Palmeiras, a partida também foi na casa do São Paulo. Naquela ocasião, no MorumBis. O estádio recebeu pouco mais de 15 mi, espectadores para a decisão, que aconteceu numa noite chuvosa de segunda-feira. Agora, a final será em um sábado de feriado na capital paulista, o que indica casa lotada no Pacaembu.

Elenco qualificado

Apesar da dura ausência do artilheiro Ryan Francisco, o elenco do São Paulo não se resume ao camisa 9. O Tricolor tem à sua disposições alguns bons nomes do setor ofensivo que fizeram uma temporada positiva em 2024.

O principal deles, parceiro de Ryan no protagonismo do ataque, é Lucas Ferreira. Mesmo sendo ponta, o jogador de 18 anos marcou três gols e uma assistência em nove jogos da Copinha. Em 2024, foram 19 bolas na rede e oito passes para gol em 53 partidas na temporada.

Matheus Alves, que veste a 10, é mais um nome qualificado e atua no meio-campo. Tem como principais papéis ditar o ritmo da saída de bola do São Paulo e ajudar nas transições rápidas que acionam os pontas ou o centroavante da equipe. A defesa também tem seus pontos sólidos, como os volantes Hugo Leonardo e Negrucci, que devem se juntar ao profissional após a Copinha e o zagueiro Igão.

No total, o São Paulo tem o terceiro melhor ataque da competição, com 21 gols marcados. O Corinthians vem mais abaixo da lista, com 13 bolas na rede.