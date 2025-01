São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, em clássico válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), e as equipes entram em campo no Morumbis. O Majestoso será transmitido pela Record (TV aberta), Nosso Futebol+ (streaming), Amazon Prime Vídeo (streaming) e CazéTV (Youtube). ▶️Assista no Prime Video com 30 dias grátis!

Na segunda colocação do Grupo C da tabela de classificação do Paulistão, o São Paulo chega para o clássico após primeira vitória na temporada contra o Guarani. A equipe, que fez pré-temporada nos Estados Unidos, empatou em solo norte-americano, assim como na estreia do estadual.

Já o Corinthians é líder do Grupo A com 9 pontos conquistados, sendo três vitórias até o momento. Desde a estreia na temporada, a equipe venceu com placares de 2 a 1, superando os adversários do estadual.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORINTHIANS

4ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 26 de janeiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Record, Nosso Futebol+, Amazon Prime Vídeo e CazéTV

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

🚩 Assistentes: Alex Ribeiro, Neuza Back e Vinicius Araujo

📺VAR: Thiago Peixoto, Herman Vani, Thiago Scarascati

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Pablo Maia, Oscar e Lucas; Luciano e Calleri.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramanho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Carrillo e Coronado; Depay e Yuri Alberto.

Retrospectiva do Majestoso

São Paulo e Corinthians já disputaram 316 clássicos até hoje na história. Ao todo, são 113 vitórias do Timão e 98 do Tricolor, com 105 empates. O último Majestoso foi no Brasileirão de 2024, e o São Paulo levou a melhor por 3 a 1.