Ryan, Hugo e mais: Veja quem pode subir para o profissional do São Paulo após a Copinha

Antes mesmo da decisão da Copinha entre São Paulo e Corinthians, que acontece neste sábado (25), a torcida do Tricolor acompanha com olhares atentos o elenco do sub-20, de olho em nomes que podem integrar o elenco principal para a temporada 2025. A campanha de sucesso da categoria mostra que alguns nomes podem, sim, se tornar alternativas para o técnico Luis Zubeldía ao longo do ano.

continua após a publicidade

➡️Saiba quem são os favoritos a ‘Craque da Copinha’

O primeiro nome é, sem dúvidas, do artilheiro da equipe, Ryan Francisco. Autor de 48 gols e 12 assistências desde o começo de 2024, o centroavante canhoto está no radar de Zubeldía para trabalhar com o profissional. A expectativa é que ele se junte ao elenco para treinamentos após a decisão, no começo de fevereiro.

- Já está nos planos essa situação. Depois da folga de uma semana dele, é provável que ele já trabalhe com o elenco profissional. Porque necessitamos ter uma terceira opção, então ele é um candidato a trabalhar com a gente. Os outros, tenho observado os jogadores e, com calma, vamos ver quem podemos incorporar. O treinador, staff e jogadores do sub-20 estão fazendo um grande trabalho, estão representando muito bem o São Paulo. Com calma, vamos tomar essas decisões - afirmou o treinador.

continua após a publicidade

Mas não é só o atacante que está entre os mais cotados a integrar o time principal. O volante Hugo Leonardo, capitão do time sub-20, é mais um que pode subir ao profissional e aumentar o leque de possibilidades do treinador argentino para o meio-campo.

➡️Os dilemas de Zubeldía para a escalação do ‘quarteto mágico’ do São Paulo

Com 21 anos recém completados, no último 19 de janeiro, Hugo é um dos jogadores com mais experiência na base de Cotia. O atleta pertencia ao SKA Brasil e foi comprado em definitivo pelo Tricolor no fim do ano passado, logo após a boa campanha na Copa do Brasil sub-20, que terminou com título são-paulino.

continua após a publicidade

Hugo Leonardo é um dos nomes cotados a integrar o elenco principal do São Paulo. (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Outros destaques do sub-20

A campanha vitoriosa na copa nacional no ano passado colocou em evidência outros nomes que podem se tornar peças importantes no time profissional. No setor de ataque, Lucas Ferreira, que é ponta, e Matheus Alves, meia, também são monitorados e podem surgir como opções para Zubeldía.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ferreira chegou a ser chamado para integrar o time principal ao lado de Ryan na última rodada do Brasileirão 2024, na derrota por 2 x 1 no Nilton Santos. Apesar de não ter ganhado minutagem no jogo, passou pelo famoso trote com os companheiros do profissional. Na época, revelou conselhos que recebeu de Rafinha, ex-lateral do Tricolor que defende hoje o Coritiba. O jogador teve mais 15% dos seus direitos esportivos comprados e chegou a 80% do passe do jogador.

- O Rafinha conversou comigo e com o Ryan e falou que é muito importante continuar trabalhando e, quando voltarmos para a base, passar um apoio moral aos nossos companheiros. Se a gente ganhar a Copinha, tenho certeza que muita gente pode subir [para o profissional]. - disse o atacante.

Na parte defensiva, o volante Negrucci já integrou alguns jogos do profissional e foi deslocado para disputar a Copinha. A tendência é que o jogador volte a treinar com o time principal e brigar por espaço no elenco.