Copinha: técnico do São Paulo projeta time sem Ryan e mostra confiança para final

Na véspera da decisão da Copinha contra o Corinthians, o técnico do São Paulo, Allan Barcellos, deu seu último recado antes de entrar em campo com a equipe neste sábado (25) e projetou como será a partida sem o seu principal jogador e artilheiro, o atacante Ryan Francisco.

Allan Barcellos não deu pistas de qual será o substituto do atacante para o jogo, mas garantiu que o grupo foi preparado ao longo da última temporada, na sua chegada ao time, para lidar com possíveis perdas no elenco e outras situações difíceis impostas ao elenco.

- O Ryan é um talento. Vem se destacando desde o ano passado e, obviamente, é uma ausência significativa para nós. Mas, assim como na Copinha e em toda a temporada, colocamos todos os atletas para ter minutagem e com interações diferentes. Ou seja, tentando cada vez mais melhorar a sinergia entre eles para que eles busquem uma performance interessante no coletivo. Todos os atletas desfrutaram desse momento de sair jogando [no time titular], entrar durante uma partida e também não serem relacionados - disse o treinador.

Allan Barcellos conquistou a Copa do Brasil sub-20 de 2024 pelo São Paulo. (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Barcellos ressalta que a ideia de rodar o time é dar oportunidade de todos os jogadores atuarem e experimentarem diferentes situações de jogo. Segundo o comandante da equipe, o elenco são paulino tem jogadores preparados para momentos de pressão.

Esse processo todo da competição nos auxilia enquanto equipe para que todos se sintam à vontade para iniciar uma partida, seja ela uma primeira fase, mata-mata ou decisão de campeonato. Temos todos os atletas preparados para que eles busquem esse protagonismo dentro do coletivo. A ausência do Ryan é significativa, mas o que nos trouxe até aqui foi a representatividade de todos os atletas, temos a certeza de que quem entrar vai dar conta do recado - completou.

O São Paulo chega na final da Copinha apos uma grande virada de chave no meio do ano passado, justamente quando o técnico Allan Barcellos assume a equipe após deixar o sub-17 do clube e assumi a equipe sub-20. Desde então, bateu o vice-campeonato do Paulistão e o título da Copa do Brasil sub-20, diante do rival Palmeiras.

O treinador ressalta que a recuperação do mental foi o primeiro passo para recolocar o São Paulo nos trilhos. Com o time em condições de disputar as competições, o elenco se mostrou mais confiante e os títulos deram respaldo para o time seguir brigando por mais taças.

- O que procuramos foi retomar a confiança, trabalhar o aspecto emocional para que eles buscassem cada vez mais a performance. E a gente sabia que as vitórias seriam importantes para essa caminhada e conseguimos performa bem, em especial na Copa do Brasil. Agora, queremos essa conquista que sabemos que é importante na formação de atletas protagonistas e vencedores. A dificuldade foi retomar a confiança e o aspecto emocional, mas com as vitoriosas isso auxiliou nesse processo do protagonismo e vencedor dos atletas - disse.

A bola rola para São Paulo e Corinthians às 10h. A decisão será no Pacaembu e marca o retorno do icônico estádio da capital paulista após anos fechado para reformas e modernização.