Saiba quem são os favoritos a ‘Craque da Copinha’

Com os adversários da final da Copinha definidos, a probabilidade de que o "Craque da Copinha" seja um jogador do São Paulo ou do Corinthians, aumenta muito. Pelo lado do Tricolor Paulista, o destaque vem do setor ofensivo, Ryan Francisco, artilheiro da competição. Pelo Corinthians, apostas como Denner, Luiz Gustavo e Gui Negão, dividem os holofotes.

Aposta do São Paulo para craque da Copinha

O grande destaque do São Paulo é o atacante Ryan Francisco. Ele é o artilheiro da Copinha, marcando desde a estreia, Ryan chega a final com incríveis 10 gols marcados. Suspenso por acúmulo de cartões amarelos, Ryan está fora da grande final, mas já deixou sua enorme marca na competição.

O jovem de 18 anos já havia sido destaque na final da Copa do Brasil Sub-20 de 2024, onde marcou dois gols contra o Palmeiras. Ryan foi aos holofotes principalmente após marcar dois pênaltis decisivos de cavadinha, contra o Criciúma, na semifinal da Copinha.

Ryan Francisco é o artilheiro da Copinha 2025 (Foto: Guilherme Veiga/Saopaulofc.net)

Apostas do Corinthians para craque da Copinha

Denner é um dos nomes que vem brilhando no Corinthians. Pela lateral-esquerda, o garoto de 16 anos, apesar de atuar em uma posição majoritariamente defensiva (média de 9,6 bolas recuperadas por jogo), já anotou dois gols pelo Corinthians.

Outras apostas do Corinthians são o atacante Gui Negão, jovem de 17 anos que marcou o gol decisivo contra o Vasco nas quartas-de-final. E o volante Luiz Gustavo, apelidado de Bahia, autor de quatro gols do Corinthians na competição. Observado pela comissão de Ramón Díaz para integrar o time profissional.

Bahia comemora seu gol contra o Grêmio na semifinal da Copinha (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Artilharia da Copa São Paulo de Futebol Jr (até a semifinal)

Ryan Francisco – São Paulo: 10 gols

Riquelme – Palmeiras: 7 gols

Filipe – Red Bull Bragantino: 6 gols

Lira – Criciúma: 5 gols

João Marcelo – Guarani: 5 gols

Matheus Galdino – Operário (PR): 5 gols

Erick Belé – Palmeiras: 5 gols

