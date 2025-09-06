Um dos grandes responsáveis pela larga vantagem do Bahia na final da Copa do Nordeste é Rodrigo Nestor. Com uma assistência e um lindo gol de falta, o meia ajudou a construir o placar elástico de 4 a 1 contra o Confiança na última quarta-feira, no Batistão, pelo primeiro jogo da decisão. Ele, inclusive, reafirma seu status de decisivo em finais, mas prega cautela e não dá o título como garantido.

continua após a publicidade

➡️Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Com o resultado, o Bahia pode perder por até dois gols de diferença para levantar o quinto troféu da Copa do Nordeste. Caso o Dragão empate o placar no agregado, o campeão será conhecido nas penalidades.

— Conseguimos um grande resultado. Sabemos que construímos uma boa vantagem, mas ainda falta o último passo. Temos mais 90 minutos pela frente. Com o apoio da Nação, dentro da nossa casa, tenho a certeza de que temos tudo para sair com esse título, que pode colocar o Bahia de vez como o maior campeão do Nordeste — apontou Rodrigo Nestor.

continua após a publicidade

No primeiro jogo da decisão, Nestor fez o cruzamento para Lucho Rodríguez acertar um lindo chute e abrir o placar logo aos três minutos. Já aos oito da segunda etapa, logo depois do Confiança diminuir, o camisa 11 cobrou falta com categoria e estufou as redes para dar tranquilidade ao Tricolor.

+ Bahia x Confiança: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Nordeste

Rodrigo Nestor comemora gol contra o Confiança (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Homem das finais, Nestor mostra credenciais no Bahia

Mas essa está longe de ser a primeira vez que Nestor brilha em finais. Com a camisa do São Paulo, por exemplo, ele foi fundamental para os dois títulos mais importantes do Tricolor paulista nos últimos anos: o Paulistão 2021 e a Copa do Brasil 2023.

continua após a publicidade

Paulistão 2021 (volta) – São Paulo 2x0 Palmeiras | Assistência para Luciano; Paulistão 2022 (ida) – São Paulo 3x1 Palmeiras | Assistência para Pablo Maia; Copa do Brasil 2023 (ida) – Flamengo 0x1 São Paulo | Assistência para Calleri; Copa do Brasil 2023 (volta) – São Paulo 1x1 Flamengo | Gol do título; Copa do Nordeste 2025 (ida) – Confiança 1x4 Bahia | Gol e assistência.

— Isso é algo muito especial pra mim. São esses momentos que todo jogador sonha em viver. Uma final é onde todo o trabalho em conjunto é coroado, onde tudo importa. Me alegra saber que pude contribuir com a minha equipe em momentos assim. Que possamos novamente ser felizes e ficarmos com esse título, que é muito importante — celebrou o meia.

É com todo esse retrospecto a seu favor que Nestor vai tentar fazer a diferença mais uma vez neste sábado em busca de uma vaga no time titular de Rogério Ceni.

+ Cadu Santoro vê projeto do Bahia em crescente e destaca importância de títulos regionais