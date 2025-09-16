É semana de decisão! A partir das 15h desta quarta-feira (horário de Brasília), Bahia e Ceará decidem o título da Copa do Nordeste Sub-20. O segundo jogo da final será disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador, com acesso gratuito. A partida será transmitida ao vivo pelo canal do Lance! no Youtube.

O Tricolor baiano venceu o primeiro jogo, disputado no Presidente Vargas, em Fortaleza, por 2 a 1, com gols de João Andrade e Dell, enquanto Giulio descontou para o Vozão. Por isso, a equipe de Leonardo Galbes tem a vantagem do empate para conquistar seu segundo título na história da competição. Caso o Ceará vença por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Como chega o Bahia?

Depois de se livrar do rebaixamento com dificuldades no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Bahia reafirmou sua hegemonia estadual ao conquistar o sétimo título baiano consecutivo e busca estender esse protagonismo para a região Nordeste com um troféu que não é levantado desde 2001. O Tricolor, por sinal, pode estabelecer um marco histórico: ser campeão da Copa do Nordeste nas categorias profissional e sub-20.

Mas o Tricolor segue com desfalques importantes para o confronto. Além dos atletas que estão com o elenco profissional (Zé Guilherme, Fredi, Tiago e Luiz Gustavo), Ruan Pablo, Erick Costa, Roger Ruan, Dodô e Paulo Deivid se recuperam de lesão.

Juninho e Carioca, destaques do Bahia no sub-20 (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como vem o Vozão?

Já o Ceará busca o título inédito em Salvador depois de perder em casa por 2 a 1. Eliminado na primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20, a equipe treinada pelo técnico Alison Henry também está nas quartas de final do Campeonato Cearense da categoria e tenta se consolidar como uma força regional.

Jogadores do Ceará comemoram gol contra o Fortaleza, na Copa do Nordeste Sub-20 (Foto: Lucas Emanuel/FCF)

Confira escalações e onde assistir Bahia x Ceará

BAHIA X CEARÁ

COPA DO NORDESTE SUB-20 - FINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Ceará: Lance! e SportyNet;

🟨 Árbitro: Diego da Silva Castro (PI);

🚩 Assistentes: Alisson Lima Damasceno (PI) e Francisco Railton Araujo Sousa (PI);

🖥️ VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Leonardo Galbes):

Victor; Wendel, Gerald, Daniel e Daniel Lima; Sidney, Pedrinho, David Martins e Roger; João Andrade e Dell (Juninho).

CEARÁ (Técnico: Alison Henry):

Gustavo Martins; Aloisio, Pedro Gilmar, Gabriel Rocha e Uchella; Samuel, Rian Patric e João Gabriel; Guilherme, Melk e Giulio.