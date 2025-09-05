Cadu Santoro vê projeto do Bahia em crescente e destaca importância de títulos regionais

A vaga consolidada no G4 do Brasileirão é um sinal claro da boa temporada que o Bahia traça no ano de 2025. Além da posição de destaque nos pontos corridos, o Tricolor está muito próximo de conquistar o pentacampeonato da Copa do Nordeste e tem a vantagem para o confronto da volta nas quartas de final da Copa Do Brasil, contra o Fluminense. A fase positiva que é fruto desses cenários vem acompanhada de um trabalho que completará três anos em parceria com o Grupo City (CFG). Para o diretor executivo do clube, Cadu Santoro, o momento reafirma que trabalho à frente do clube vive uma crescente.

O executivo esteve em São Paulo, onde participou da Confut Sudamericana 2025, e recebeu o prêmio de melhor diretor executivo de futebol da América do Sul. Em entrevista ao Lance!, Cadu destacou o avanço progressivo que o Bahia tem obtido desde a chegada do CFG, que iniciou escapando do rebaixamento logo após subir da Série B, mas voltou a disputar competições internacionais neste ano e que encaminha a manutenção deste cenário.

Cadu acredita que a consolidação do clube no cenário internacional do continente também passa por processo de dominância a nível estadual e regional, principalmente no recorte de curto prazo. Após ficar sem títulos em 2024, o Bahia conquistou o estadual em 2025 e está a um passo do quinto título da Copa do Nordeste, após abrir vantagem de 4 a 1 contra o Confiança na ida. A final será neste sábado (6), na Fonte Nova.

- A gente enxerga como uma construção gradual do projeto. A gente, no primeiro ano, tinha como objetivo a manutenção da Série A. Sempre falamos que não queríamos que fosse no sofrimento que foi, mas era o objetivo, a manutenção. Depois, o objetivo é de estar na parte de cima da tabela, disputar um torneio internacional. E a gente quer continuar crescendo. Para que o clube cresça é importante estar sempre em torneios internacionais, mas é importante também que a gente consiga conquistar títulos estaduais, depois na região Nordeste. Isso para que a gente possa atingir o objetivo nacional e internacional dentro do médio e longo prazo - explica.

Cadu Santoro também analisou como o Bahia tem se tornado referência de gestão e trabalho dentro do futebol brasileiro, o que impacta no reconhecimento a nível nacional e internacional, além de contribuir para o desenvolvimento do projeto do CFG também fora de campo. O executivo lembrou da chegada na equipe, ainda num contexto de pós-pandemia, e que ter uma gestão consolidada no clube ajudou a alavancar as receitas.

- Olha, a gente chega no clube e a aquisição acontece pós-subida para a Série A, um retorno à primeira divisão do Bahia. Mas o clube vinha de um momento muito difícil financeiro, pós-pandemia, quando tem o rebaixamento e uma queda importante na receita. Então, a gente entendia que era muito importante a gestão. Criamos um projeto muito claro do que a gente queria como desenvolvimento e como crescimento e a gente vem construindo isso para que a gente possa estabelecer o Bahia como um clube que esteja sempre brigando na parte de cima - completou.

Em 2024, o Bahia bateu recorde de arrecadação em sua história. Foram pouco mais de R$ 298 milhões de receitas obtidas na temporada 2024, com um crescimento significativo dos números de direitos de TV, que chegaram a R$ 112,8 milhões, publicidade e patrocínio, com R$ 57,1 milhões, bilheterias e programa de sócios, que fechou com R$ 83 milhões. De 2023 para 2024, saiu de R$ 5,9 milhões em negociações de atletas e subiu para R$ 35,7 milhões.

Premiações do Bahia na Confut

Além do prêmio de Cadu Santoro na categoria "Diretor Executivo de Futebol", o Bahia ainda conquistou outras duas premiações no evento. O CEO do clube, Raúl Aguirre, ficou com o troféu de "Profissional de Direção Executiva Geral", enquanto Rafael Soares, diretor de marketing do Tricolor, levou na categoria "Profissional de Marketing Esportivo de Clubes".

Rafael ainda comandou um painel no dia 3 de setembro sobre a evolução do departamento de marketing e negócios do Bahia desde a chegada do Grupo City ao clube. O profissional apresentou as estratégias de expansão de marca ao longo dos dois anos que está à frente do departamento, com destaque para as campanhas como a Bahia de Todas as Artes, que moldou a comunicação visual do Tricolor no ano de 2025 e também contou com o lançamento do terceiro uniforme da equipe em parceria com a Puma.