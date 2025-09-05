Bahia e Confiança entram em campo às 17h30 deste sábado (horário de Brasília), para o jogo decisivo válido pela final da Copa do Nordeste. Depois de aplicar 4 a 1 no duelo de ida, em Aracaju, na última quarta-feira, o Tricolor pode perder por até dois gols de diferença na Arena Fonte Nova para selar o pentacampeonato. A partida será transmitida ao vivo pelos canais SBT (TV aberta), Premiere (TV fechada), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Caso o Confiança consiga fazer o improvável e vença o Bahia por três gols de diferença em Salvador, o título será decidido nos pênaltis. Vale destacar que os ingressos para o jogo já estão esgotados.

Ficha do jogo BAH CON Copa do Nordeste Final Data e Hora Quarta-feira, 6 de setembro, às 17h30 (horário de Brasília) Local Arena Fonte Nova, Salvador Árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) Assistentes Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB) Var Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) Onde assistir

Como chega o Bahia?

O Bahia se recuperou do baque sofrido diante do Mirassol em grande estilo na última quarta-feira e encaminhou o título da Copa do Nordeste ao dominar e bater o Confiança por 4 a 1 no Batistão, em Aracaju, com brilho de Lucho Rodríguez, Willian José, Nestor e Rezende. O resultado deixou o Tricolor muito próximo do pentacampeonato, que o isolaria como maior vencedor da competição.

Rogério Ceni, porém, segue com os mesmos dez desfalques para esta partida decisiva, por variadas razões. Enquanto Caio Alexandre, Ademir, Kanu, Erick e Erick Pulga estão no departamento médico, os reforços João Paulo, Sanabria e Luiz Gustavo não chegaram a tempo de serem inscritos na competição. Já o meia Jean Lucas e o lateral-direito Santiago Arias foram convocados para as seleções brasileira e colombiana, respectivamente, neste período de Data Fifa.

Por isso, é provável que Rogério Ceni utilize uma equipe bem modificada e parecida com a que entrou em campo no Batistão.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como vem o Confiança?

Depois da goleada sofrida na partida de ida, diante da sua torcida, o Dragão vem a Salvador em busca do improvável para tentar conquistar o título inédito. Essa, inclusive, deve ser a última partida oficial da equipe na temporada, já que foi eliminada na primeira fase da Série C mesmo após dar uma arrancada na reta final.

O Confiança tem desfalques pesados para a final contra o Bahia por questões contratuais. A começar pelo goleiro Felipe Scheibig, titular absoluto, que tinha vínculo com o clube até o dia 30 de agosto deste ano, mas decidiu não renovar para jogar no futebol português. Além dele, os atacantes Maikon Aquino e Renan, os meias Jhon Cley e Thiago, além dos laterais Lenon e Vicente, chegaram depois do período de inscrições para a Copa do Nordeste.

Luizinho Vieira, então, deve ir a campo com o que tem de melhor à disposição para tentar reverter o placar elástico construído pelo Bahia.

Luizinho Vieira, técnico do Confiança (Foto: Luiz Neto)

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Fredi Lippert, Gabriel Xavier, Rezende e Iago Borduchi (Zé Guilherme); Acevedo, Rodrigo Nestor, Vitinho (Tiago) e Cauly; Lucho Rodríguez e Willian José.

CONFIANÇA (Técnico: Luizinho Vieira):

Allan; Weriton, Eduardo Moura, Valdo e Airton; Renilson, Luiz Otávio e Dionísio; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto.