Ceará busca virada contra o Bahia por título do Nordestão sub-20

A equipe sub-20 do Ceará visita o Bahia nesta quarta-feira (17), às 15h (de Brasília), pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste da categoria. A partida, que acontecerá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, será transmitida ao vivo pelo YouTube do Lance!.

Na ida, atuando em casa, o Alvinegro foi superado pelo placar de 2 a 1. Assim, o time precisará vencer por ao menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Em caso de triunfo por dois ou mais gols, o título ficará com o Vovô.

Classificado na liderança do Grupo B, com sete pontos em três jogos, o Ceará eliminou o Sport nas quartas e passou pelo rival Fortaleza, nos pênaltis, na semifinal. A equipe treinada por Alison Henry busca sua primeira taça na competição de base.

Partida entre Ceará e Bahia, pela Copa do Nordeste sub-20 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Atacante projeta decisão

Autor do gol alvinegro no jogo de ida, o atacante Giulio falou a respeito da preparação em busca da taça inédita. Apesar da desvantagem, o jovem demonstrou confiança em uma virada.

— Sabemos que nada está definido. Infelizmente perdemos o primeiro jogo, mas ainda temos 90 minutos para buscar a virada e, se Deus quiser, conquistar esse título - disse.

Giulio foi contratado pelo Ceará em agosto deste ano. Antes, registrou passagens na Portuguesa Santista e no Palmeiras. São três gols em cinco jogos com a camisa alvinegra.

— Estou muito feliz com esse meu início no Ceará. Fazer gol logo na estreia e marcar também na final da Copa do Nordeste foi especial demais. Quero manter essa boa fase e ajudar a equipe a conquistar o título - finalizou.

Próximo jogo do Ceará

Após o empate contra o Vasco, o Ceará voltará a campo no próximo sábado (20), em casa, contra o Bahia. O duelo pela 24ª rodada do Brasileirão terá início às 18h30 (de Brasília).