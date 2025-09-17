Ceará reverte vantagem do Bahia e conquista Copa do Nordeste Sub-20
Vozão consegue reação e levanta troféu pela primeira vez
O Ceará é campeão da Copa do Nordeste Sub-20 pela primeira vez na história. Depois de perder o primeiro jogo da final por 2 a 1, no Presidente Vargas, o Vozão foi até a Arena Fonte Nova e reverteu a vantagem construída pelo Bahia ao vencer por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira. Os gols da equipe alvinegra foram marcados por Guilherme Luiz e Giulio. O Lance! mostrou todos os detalhes ao vivo e com imagens.
Vozão sai na frente do Bahia
Desde as primeiras voltas do ponteiro, o Bahia se mostrou um time mais enérgico na Arena Fonte Nova e deu um susto no Ceará logo aos sete minutos, em grande chance perdida por Roger dentro da área. O camisa 7 do Tricolor ainda criou duas boas oportunidades no primeiro tempo e foi um dos destaques ofensivos da equipe ao lado de João Andrade e Wendell, mas faltou pontaria para o time da casa.
Dou outro lado, o Vozão aproveitou as brechas oferecidas pelo time do técnico Leonardo Galbes, principalmente pelo lado esquerdo de ataque, e chegou ao gol em cobrança de pênalti. Aos 27 minutos, Pedrinho bloqueou o cruzamento de Melk com a mão dentro da área, e o árbitro sinalizou para a marca da cal imediatamente. Guilherme Luiz cobrou com tranquilidade para abrir o placar e deixar tudo igual no agregado.
Ceará amplia e confirma o título
O segundo tempo começou mais aberto, com o Bahia em busca do empate e o Ceará aproveitando os espaços deixados pelo time da casa. Depois de levar perigo com Giulio e Melk, o Vozão chegou ao segundo gol em uma jogada despretenciosa. Em chutão para o ataque, o goleiro Victor, do Tricolor, saiu mal da área, dominou errado e deixou a bola nos pés de Guilherme, que achou o próprio Giulio dentro da área para estufar as redes.
O Ceará, então, conseguiu controlar mais o jogo diante de um Bahia passivo. O Tricolor só levou perigo nas descidas de Kauê Furquim, que entrou no segundo tempo e criou as melhores jogadas pela ponta direita. Mas nem isso foi suficiente para diminuir o placar e ameaçar o título do Vozão.
✅Ficha técnica
BAHIA 0 X 2 CEARÁ
COPA DO NORDESTE SUB-20 - FINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 15h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Guilherme Luiz, 28'/1ºT, Giulio, 12'/2ºT (Ceará);
🟨 Cartões amarelos: Vinicius Uchella, Gabriel Amaral (Ceará); David Martins, Lyan (Bahia);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público total: 5.112.
⚽ ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Leonardo Galbes):
Victor; Wendel, Gerald, Daniel e Daniel Lima (Alex); Sidney, Pedrinho (Kauê Furquim), David Martins e Roger (Lyan); João Andrade (Carioca) e Dell (Juninho).
CEARÁ (Técnico: Alison Henry):
Gustavo Martins; Aloisio, Pedro Gilmar, Gabriel Rocha e Uchella (Pedro Esli); Samuel, Rian Patric e Chicorel; Guilherme Luiz (Gabriel Amaral), Melk (Riquelme) e Giulio (Zé Neto).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Diego da Silva Castro (PI);
🚩 Assistentes: Alisson Lima Damasceno (PI) e Francisco Railton Araujo Sousa (PI);
🖥️ VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).
