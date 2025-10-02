Ceará reage a novo calendário e reforça desejo de jogar Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na última quarta-feira (1º), diversas mudanças no calendário de competições do futebol nacional. Em nota enviada ao Lance!, o Ceará comentou a respeito do tema. A resposta é assinada por João Paulo Silva, presidente do clube.

A Copa do Nordeste é um dos torneios com alterações. Com aumento de 16 para 20 participantes, times que estiverem em competições regionais não farão parte da disputa - o mesmo será válido para outros regionais do futebol brasileiro.

O Ceará, que hoje integra a zona de classificação para a Copa Sul-Americana pelo Brasileirão, reforçou o desejo de disputar a Copa do Nordeste "independentemente de qualquer coisa". João Paulo destacou também que o novo calendário é desafiador sob o ponto de vista do planejamento.

Taça da Copa do Nordeste (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Confira abaixo a nota completa do Ceará:

É um calendário que nos desafia, pois a principal competição do País já começa em janeiro. Com isso, o planejamento para a construção do elenco precisa ser antecipado e ainda mais estrategicamente pensado.

2026 será um ano atípico, com uma pausa considerável para a disputa do Mundial. O que foi feito serve para tentar compensar essas datas já reservadas para a Copa do Mundo. Estaduais mais curtos e a entrada dos times da Série A somente na 5ª fase da Copa do Brasil fazem parte desse novo planejamento.

Sabemos que ainda é cedo para falar na presença do Ceará em competições CONMEBOL, mas reforço o nosso desejo de participar, sim, independentemente de qualquer coisa, da Copa do Nordeste. É um campeonato importante e que valoriza demais os clubes nordestinos. O presidente da CBF, Samir Xaud, vem dialogando bastantes com os clubes. Levaremos essa ponderação para ele.

Antes de tudo, o que queremos é um calendário saudável de competições e que o futebol brasileiro volte a crescer, retomando o protagonismo mundial.

Próximo jogo do Ceará

Depois de superar o São Paulo por 1 a 0, o Ceará voltará a campo nesta quinta-feira (2), fora de casa, contra o Vitória. O embate terá início às 19h (de Brasília).