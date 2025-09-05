Com uma mão e meia na taça da Copa do Nordeste depois de aplicar uma goleada histórica por 4 a 1 diante do Confiança na última quarta-feira, no Batistão, o Bahia vai tentar selar o título a partir das 17h30 deste sábado (horário de Brasília), em uma Arena Fonte Nova lotada. Uma das referências do Tricolor em campo deve ser o zagueiro Gabriel Xavier, que volta a ganhar sequência como titular e pode conquistar seu terceiro título pelo clube.

Vale destacar que o camisa 3 está no time profissional do Bahia desde 2022 e foi bicampeão baiano em 2023 e 2025, jogando 90 minutos nos dois jogos da decisão da atual temporada, com direito a gol no primeiro jogo da final contra o Vitória.

Quase seis meses depois, Gabriel Xavier é titular em mais uma decisão, desta vez da Copa do Nordeste. Escolhido para começar em campo no confronto de ida da final, contra o Confiança, é provável que Gabriel Xavier tenha sua primeira sequência de dois jogos como titular desde julho. Apesar do placar elástico que ajudou a construir fora de casa, ele prega cautela e seriedade em busca do pentacampeonato.

— Nós temos um elenco muito qualificado, onde todas as posições são disputadas de maneira saudável entre nós. Nos preparamos muito para essa final e conseguimos um grande resultado no jogo de ida. Agora, temos que encarar com seriedade, impor nosso estilo novamente e, com o apoio do nosso torcedor, vamos buscar mais um triunfo e mais um título — destacou o defensor.

— Conquistamos um triunfo extremamente importante, ainda mais fora de casa, mas porque conseguimos impor nosso jogo, colocar em campo as ideias que treinamos no dia a dia, durante toda a preparação para essa decisão. O grupo todo está de parabéns pelo desempenho e demos o primeiro passo para alcançar nosso objetivo — completou.

Gabriel Xavier em ação pelo Bahia no Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Gabriel Xavier briga por posição

Em um setor defensivo cada vez mais disputado depois da chegada do zagueiro Ramos Mingo e da ascensão de David Duarte, Gabriel Xavier tenta usar essas oportunidades para retomar a titularidade no time de Rogério Ceni. No ano passado, por exemplo, o zagueiro foi peça-chave durante a temporada do Bahia e atuou em 53 jogos, com um gol marcado. Já nesta temporada, ele tem um gol em 18 jogos.

Aos 24 anos, Gabriel Xavier tem passagem pelas categorias de base do Bahia e é um dos atletas mais longevos do atual elenco, ao lado de Danilo Fernandes e Rezende. É provável que ele faça dupla de zaga com Fredi ou o próprio Rezende na decisão deste sábado.