Bahia e Ceará se enfrentam a partir das 15h desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo segundo jogo da grande final da Copa do Nordeste Sub-20. A partida será transmitida ao vivo pelo LANCE. ➡️ Clique aqui e assista.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Campeão pela única vez em 2001, o Bahia busca o bicampeonato da competição, que é dominada pelo rival Vitória, que tem seis títulos. O Ceará, por outro lado, pode conquistar um troféu inédito para sua galeria.

continua após a publicidade

Classificado em primeiro do Grupo C, com sete pontos, o Bahia passou por Piauí e Vitória, respectivamente, antes de chegar à grande decisão. A equipe de Leonardo Galbes, no entanto, segue com desfalques importantes para o confronto. Além dos atletas que estão com o elenco profissional (Zé Guilherme, Fredi, Tiago e Luiz Gustavo), Ruan Pablo, Erick Costa, Roger Ruan, Dodô e Paulo Deivid se recuperam de lesão.

Já o Vozão fez campanha similar à do Bahia, passou como líder do Grupo B, com sete pontos, e superou o Sport e Fortaleza, nas quartas e nas semifinais, respectivamente, até chegar à decisão.

continua após a publicidade

Histórico da Copa do Nordeste

Bola da Copa do Nordeste na final entre Bahia e Ceará, em 2021 (Foto: Felipe Oliveira)

A Copa do Nordeste Sub‑20 foi realizada pela primeira vez em 2001 e teve interrupções até sua consolidação em 2015. O Vitória é o maior campeão da história com seis títulos. Fortaleza, Bahia, Sport, Náutico e Coruripe também já levantaram a taça. A competição já revelou nomes importantes que seguiram carreira em grandes clubes brasileiros e internacionais.

Com o retorno em 2025 da Copa do Nordeste Sub-20, a expectativa é de que novos talentos despontem e movimentem o mercado da base. A estrutura do torneio, a tradição dos clubes envolvidos e a visibilidade nacional contribuem para a relevância da competição.

Realizada com 16 equipes, a Copa do Nordeste Sub-20 reúne campeões e vices estaduais da categoria Sub‑20. O torneio é uma das vitrines mais importantes para a revelação de novos talentos do futebol brasileiro. Além do aspecto técnico, o Nordestão de base carrega consigo o prestígio regional que mobiliza torcedores, olheiros e dirigentes.

O formato é dinâmico e envolve uma primeira fase com quatro grupos, seguida por confrontos eliminatórios diretos em quartas de final e semifinal. A final será disputada em dois jogos, em sistema de ida e volta. Com partidas únicas até a decisão, a competição exige performance máxima desde os primeiros jogos.