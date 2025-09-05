Torcida do Bahia esgota ingressos para final da Copa do Nordeste contra o Confiança
Cerca de 48 mil pessoas devem acompanhar a partida decisiva
Vai ser casa cheia! Mais de 24 horas antes da bola rolar para Bahia e Confiança às 17h30 deste sábado (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, para o segundo jogo da final da Copa do Nordeste, a torcida tricolor já esgotou todos os ingressos. A expectativa é que cerca de 48 mil pessoas compareçam ao confronto que pode valer o pentacampeonato do torneio para o time baiano.
Vale destacar que a Arena Fonte Nova tem, atualmente, capacidade oficial para 48.661 espectadores, mas o recorde de público do estádio é de 51.227 presentes, na partida entre Bélgica e Estados Unidos, na Copa do Mundo de 2014. Na época, foi utilizada uma arquibancada móvel para ampliar o número de assentos.
Em jogos de clubes, o recorde a ser batido é do Bahia. Durante a Série B de 2024, quando lutava pelo acesso à elite, 48.464 pagantes apoiaram o time no empate por 1 a 1 contra o Guarani. O público total do jogo foi de 48.866.
Já o maior público pagante desta temporada foi registrado no Ba-Vi válido pela nona rodada do Brasileirão, quando 47.273 pessoas assistiram à vitória do Bahia por 2 a 1.
Para este jogo contra o Confiança, 45 mil ingressos foram garantidos antecipadamente pelo sócios do clube, antes mesmo da abertura de vendas para o público geral, que aconteceu na manhã da última quinta-feira.
Duelo decisivo pela final da Copa do Nordeste
Com uma mão e meia na taça, o Bahia pode perder por até dois gols de diferença para conquistar o pentacampeonato depois de ter vencido o jogo de ida por 4 a 1, no Batistão. Já o Confiança precisa, pelo menos, empatar no agregado para seguir vivo na competição.
Time com mais finais na história da competição (são dez ao todo), o Tricolor busca se isolar como maior campeão da Copa do Nordeste e ultrapassar o rival Vitória.
BAHIA X CONFIANÇA
FINAL (VOLTA) - COPA DO NORDESTE
📆 Data e horário: sábado, 6 de setembro, às 17h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Confiança: SBT, Premiere, ESPN e Disney+;
🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB);
🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
