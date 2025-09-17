Está chegando a hora da decisão. Bahia e Ceará já estão escalados para a partida de logo mais, às 15h (de Brasília), pela final da Copa do Nordeste Sub-20, na Arena Fonte Nova. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Tricolor tem a vantagem do empate para levantar seu segundo troféu na competição. Já o Vozão precisa vencer por, pelo menos, um gol de diferença para buscar o título inédito.

Caso o Ceará vença por um gol de diferença, o título será disputado nas cobranças de pênalti.

Escalações de Bahia e Ceará

Elenco do Bahia sub-20 reunido no estádio de Pituaçu; veja abaixo as escalações de Bahia e Ceará (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Ambas as equipes vão para a partida com força máxima, mas o técnico Leonardo Galbes precisou lidar com problemas devido ao alto número de desfalques na equipe do Bahia. Além dos atletas que estão com o elenco profissional (Zé Guilherme, Fredi, Tiago e Luiz Gustavo), Ruan Pablo, Erick Costa, Roger Ruan, Dodô e Paulo Deivid se recuperam de lesão.

Ainda assim, o Tricolor vai repetir o time que entrou em campo na última quarta-feira, pelo primeiro jogo da final. Já o Vozão tem apenas uma mudança, com a entrada de Chicorel na vaga de João Gabriel.

BAHIA (Técnico: Leonardo Galbes):

Victor; Wendel, Gerald, Daniel e Daniel Lima; Sidney, Pedrinho, David Martins e Roger; João Andrade e Dell.

CEARÁ (Técnico: Alison Henry):

Gustavo Martins; Aloisio, Pedro Gilmar, Gabriel Rocha e Uchella; Samuel, Rian Patric e Chicorel; Guilherme Luiz, Melk e Giulio.

BAHIA X CEARÁ

COPA DO NORDESTE SUB-20 - FINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Ceará: Lance! e SportyNet;

🟨 Árbitro: Diego da Silva Castro (PI);

🚩 Assistentes: Alisson Lima Damasceno (PI) e Francisco Railton Araujo Sousa (PI);

🖥️ VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).