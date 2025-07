Fortaleza tenta virada de chave em retorno à Copa do Nordeste

O Fortaleza enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (9), fora de casa, pelas quartas da Copa do Nordeste. A eliminatória, que acontece em jogo único, terá início às 21h30 (de Brasília). Será o primeiro compromisso das equipes após a pausa para o Mundial de Clubes.

O Leão teve dificuldades no primeiro semestre deste ano. O clube foi vice-campeão estadual, fez campanha irregular na fase de grupos do Nordestão e caiu para o Retrô na terceira fase da Copa do Brasil. Na Libertadores, o time avançou como o segundo de seu grupo.

A maior preocupação da temporada é o desempenho no Campeonato Brasileiro: a equipe cearense está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com dez pontos em 12 jogos. O Vitória, 16º colocado, tem um ponto a mais. Assim, a permanência na Série A passou a ser o foco.

Apesar dos rumores de uma possível demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda, a diretoria frisou, durante o período de pausa, que o argentino seguiria no cargo. As mudanças no elenco incluíram a saída de nomes como Titi, Pol Fernández e Pedro Augusto, além do empréstimo de Felipe Jonatan.

José Herrera, novo reforço do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em relação às chegadas, o clube anunciou a contratação do atacante José Herrera. Além disso, o acerto com o centroavante Adam Bareiro está encaminhado. Matheus Pereira, meio-campista que chegou pouco antes da pausa, pode ser uma nova opção para o time titular.

O Tricolor iniciará a busca por uma recuperação diante do Bahia. No domingo (13), o rival será o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Além das duas competições citadas, o Fortaleza está nas oitavas da Copa Libertadores - enfrentará o Vélez Sarsfield-ARG em agosto.

