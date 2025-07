A Copa do Nordeste está de volta, com a marca registrada da cultura regional e clássicos que arrastam multidões aos estádios. E para matar a saudade, nada melhor do que confrontos decisivos pelas quartas de final, que têm início marcado para esta terça-feira. Agora só restam oito times na competição em busca da Orelhuda, são eles: Bahia, Ceará, CSA, Confiança, Ferroviário, Fortaleza, Sport e Vitória.

A primeira partida das quartas está marcada para as 21h30 desta terça-feira (horário de Brasília), quando Vitória e Confiança se encontram no Barradão. Além desse jogo, esta fase da competição proporciona clássicos entre Bahia e Fortaleza, Sport e Ceará e CSA contra Ferroviário.

Vitória x Confiança - 21h30 de terça (Barradão);

CSA x Ferroviário - 19h de quarta (Rei Pelé);

Bahia x Fortaleza - 21h30 de quarta (Arena Fonte Nova);

Sport x Ceará - 21h30 de quarta (Ilha do Retiro).

Vale lembrar que as quartas de final são decididas em jogos únicos. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis.

Vitória dá prioridade à Copa do Nordeste

Thiago Carpini comanda treino no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O mandante do primeiro jogo das quartas de final é o Vitória, que teve a melhor campanha do Grupo A, com 15 pontos, o que dá ao Leão o direito de jogar em casa. Depois de um primeiro semestre frustrante por conta do vice-campeonato baiano, eliminação da Sul-Americana e começo ruim no Brasileirão, o presidente Fábio Mota disse que a Copa do Nordeste seria prioridade no início deste semestre. De acordo com ele, o grande objetivo do Vitória é chegar à final para tentar recuperar o protagonismo que foi perdido nos últimos anos. A última vez que a equipe chegou à semifinal foi em 2021.

Para alcançar esse objetivo, o técnico Thiago Carpini tem uma equipe descansada e um pouco diferente em relação à partida contra o Cruzeiro, a última antes da parada para o Mundial. Além das lesões de Jamerson, Kauan e Neris, outros seis atletas deixaram a equipe (Carlos Eduardo, Hugo, Bruno Xavier, Wellington Rato, Gustavo Mosquito e Janderson). Já os reforços recém-chegados (Thiago Couto, Rúben Rodrigues e Renzo López) não podem jogar a Copa do Nordeste, já que o prazo de inscrições de novos atletas fechou no dia 6 de junho.

A última partida do Rubro-Negro na competição foi há mais de três meses, no empate por 1 a 1 contra o Moto Club, no Maranhão, no dia 26 de março.

Confiança tem a chance de fazer história na Copa do Nordeste

Time do Confiança antes de confronto contra o Náutico (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Há quatro jogos sem vencer, o Dragão encara jejum de mais de um mês, já que o último triunfo foi no dia 4 de junho, contra o time alternativo do Bahia, em rodada atrasada da Copa do Nordeste. Apesar da classificação na competição regional, o momento não é bom na Série C. A equipe treinada por Luizinho Vieira ganhou apenas dois jogos e está na zona de rebaixamento, com nove pontos em 11 rodada.

O Confiança não tem Dionísio à disposição para a partida, já que o volante pertence ao Vitória, e o time sergipano não aceitou pagar R$ 1 milhão para tê-lo em campo. Outro desfalque é o zagueiro Eduardo Moura, expulso na última rodada contra o Juazeirense. O Dragão, porém, pode se apegar no restrospecto recente positivo em jogos contra o time baiano para tentar alcançar sua melhor campanha na história (semifinal em 2020) e, quem sabe, sonhar com uma final inédita. Foram três vitórias, três empates e apenas uma derrota nos últimos sete confrontos contra o Leão, contados a partir do Nordestão 2019.

CSA bem nas copas

Atletas do CSA comemoram gol em partida contra o América-RN (Foto: Alexandre Lago/AGIF)

Já na quarta-feira, o CSA recebe o Ferroviário em casa para abrir os trabalhos do dia nas quartas da Copa do Nordeste. O Azulão se classificou na segunda posição do Grupo B, o que lhe dá o direito de jogar no Rei Pelé. A equipe alagoana é a sexta colocada da Série C, o suficiente para avançar para a próxima fase da competição, mas, ainda assim, o time treinado por Higo Magalhães chega sob desconfiança depois de duas derrotas seguidas no torneio nacional, contra Guarani e Caxias.

A última partida do Azulão na Copa do Nordeste foi há um mês, no dia 7 de junho, quando venceu o América-RN por 1 a 0, fora de casa. Vale destacar que a equipe do CSA também faz boa campanha na Copa do Brasil e vai enfrentar o Vasco nas oitavas de final.

Ferroviário tenta voltar aos trilhos

Ciel comemora gol pelo Ferroviário (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Em oscilação na Série D, o Ferroviário chega para enfrentar o CSA também sob desconfiança e com três jogos sem vencer. Nos últimos compromissos, a equipe empatou com o Sousa e Treze e perdeu para o América-RN. Ainda assim, o time treinado pelo português Tiago Zorro segue entre os quatro melhores do Grupo A3, mas ainda sob riscos.

O time cearense se classificou na Copa do Nordeste como terceiro colocado do Grupo A, com 10 pontos, e entrou em campo pela última vez na competição no dia 26 de março, quando bateu o próprio Sousa por 3 a 2.

Bahia com melhor campanha na Copa do Nordeste

Jogadores do Bahia comemoram gol da virada contra o Náutico (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Um pouco mais tarde, o Bahia recebe o Fortaleza na Arena Fonte Nova em um dos clássicos que marcam as quartas de final da Copa do Nordeste. Como se classificou na primeira colocação geral da fase de grupos, com 16 pontos, o Tricolor baiano vai ter o direito de jogar em casa e decidir a vaga diante da torcida. Mas as lembranças não são tão boas, já que no ano passado a equipe de Rogério Ceni foi eliminada pelo CRB no pênaltis, em plena Fonte Nova, na semifinal.

Mas agora a história pode ser outra. Com elenco mais robusto e testado em várias competições nesta temporada, o Bahia chega forte e confiante para enfrentar o Fortaleza. Durante a pausa para a disputa do Mundial de Clubes, o Esquadrão não contratou ninguém, mas se movimentou para renovar contratos, um deles foi o de Rogério Ceni. O time vem de duas vitórias seguidas, ambas antes da parada, e uma delas foi contra o Náutico, por 3 a 1, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Fortaleza de Vojvoda sob pressão nas quartas da Copa do Nordeste

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, chega sob pressão nas quartas da Copa do Nordeste (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Já o Fortaleza busca uma virada de chave após as dificuldades do primeiro semestre deste ano. O clube foi vice-campeão estadual, fez campanha irregular na fase de grupos do Nordestão e caiu para o Retrô na Copa do Brasil. Na Libertadores, avançou como o segundo de seu grupo. Além disso, o Tricolor está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Nomes como Titi, Pol Fernández e Pedro Augusto saíram, enquanto o atacante José Herrera foi contratado.

A equipe, inclusive, não vence há sete jogos (cinco derrotas e dois empates), resultados que fazem o técnico Vojvoda viver um dos piores momentos à frente do Fortaleza, que assegurou sua permanência antes mesmo da pausa para o Mundial. Na Copa do Nordeste, o último jogo foi uma derrota para o CRB, por 1 a 0, em casa.

Sport chega em baixa nas quartas

Di Placido lamenta chance perdida pelo Sport (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Dos times que disputam as quartas de final da Copa do Nordeste, o Sport é disparado o que vive pior fase. Sem vencer há mais de três meses (13 jogos), o time pernambucano desandou completamente com o término da fase de grupos do Nordestão e do Campeonato Pernambucano. A prova está no desempenho durante Campeonato Brasileiro, competição em que é lanterna e ainda busca a primeira vitória.

Diante de tamanha crise, a diretoria trocou de treinador duas vezes neste período de três meses. Pepa saiu e deu lugar ao português António Oliveira, que também não correspondeu e passou o bastão para Daniel Paulista. Antes de se afundar na crise, o Sport fez boa campanha no Grupo A da Copa do Nordeste e se classificou em segundo lugar, com 12 pontos, por isso vai decidir as quartas em casa.

Ceará é um dos favoritos

Partida entre Ceará e Sport pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Na atual temporada, o Ceará sagrou-se campeão cearense ao superar o rival Fortaleza. O time também obteve vaga no mata-mata do Nordestão, mas caiu para o Palmeiras na terceira fase da Copa do Brasil. De volta à Série A após o rebaixamento de 2022, o clube é o atual 12º colocado na tabela, com 15 pontos. Nomes de pouca minutagem com o técnico Léo Condé deixaram o elenco recentemente, a exemplo de Léo Rafael, Jorge Recalde e Lelê. Apesar da ideia de reforçar o time, novas contratações ainda não foram anunciadas na atual janela.

Apesar de estar em baixa no Brasileirão, com derrotas para Atlético-MG e Botafogo, o time chega favorito contra o Sport, mesmo depois de se classificar como terceiro do Grupo B, com 13 pontos.

* Colaborou o repórter Esaú Souza