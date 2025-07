Vitória x Confiança: onde assistir, horário e prováveis escalações

Vitória e Confiança se enfrentam pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. A bola começa a rolar às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (8), no Barradão, em Salvador. A transmissão da partida ficará por conta do Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere.

O Vitória chega para a partida como favorito, porém vive uma má fase. A última vitória do clube foi em 14 de maio, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. Nesse meio tempo, a equipe perdeu três vezes e empatou duas. Na Copa do Nordeste, entretanto, o time está invicto — com quatro vitórias e três empates.

O Confiança, por sua vez, também enfrenta um momento dificíl em suas últimas partidas. São apenas duas vitórias em seus últimos dez jogos. Na Série C, o clube ocupa a penúltima colocação, com apenas nove pontos conquistados em 11 jogos.

Confira as informações do jogo

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X CONFIANÇA

QUARTAS DE FINAL - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: terça-feira (08), às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson (Maykon); Baralhas, Ronald Lopes (Willian Oliveira) e Matheuzinho; Lucas Braga (Carlinhos), Osvaldo e Renato Kayzer (Léo Pereira). (Técnico: Thiago Carpini)



CONFIANÇA: Felipe Scheibig; Airton, Valdo, Maicon Martins e Alan Cardoso; Breyner Camilo, Vitinho, Renílson e Nicholas; Neto Oliveira e Thiago Santos. (Técnico: Luizinho Vieira)