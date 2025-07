Saiba mais sobre José Maria Herrera, novo reforço do Fortaleza

Novo jogador do Fortaleza, o atacante José Maria Herrera chegou para reforçar o sistema ofensivo da equipe. O argentino de 22 anos estava no Argentinos Juniors-ARG, clube que o revelou. O vínculo com o Tricolor do Pici é válido até junho de 2030.

Após o início nas categorias de base do time de Buenos Aires, Herrera fez sua estreia pelos profissionais em junho de 2022, na derrota por 3 a 1 para o Sarmiento-ARG. O primeiro gol veio semanas depois, em vitória por 3 a 1 sobre o Barracas Central.

Herrera atuou pela primeira vez na Copa Libertadores no ano de 2023. Em 2024, chegou a jogar diante do Corinthians na fase de grupos da Copa Sul-Americana - seu time foi derrotado por 4 a 0. Ao todo, foram 91 aparições com a camisa do Argentinos Juniors, registrando dez gols e sete assistências.

José Maria Herrera é o novo reforço do Fortaleza (Foto: divulgação/Fortaleza EC)

No ataque, Herrera pode atuar centralizado ou pelos lados, como destacou o anúncio do Fortaleza. O reforço chegou para ajudar no segundo semestre do Leão, que terá o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e a Copa do Nordeste em disputa.

O adversário nas oitavas da Libertadores será o Vélez Sarsfield-ARG, rival de Herrera no Campeonato Argentino. Apesar de não ter participações em gols contra o time, o atacante nunca foi derrotado pelo oponente: são duas vitórias e três empates.

O Tricolor adquiriu 70% dos direitos econômicos do argentino por US$ 2.400.000 (cerca de R$ 13 milhões de reais), além de impostos. O contrato traz a opção de adquirir mais 20% durante o tempo de vínculo. Na atual temporada com o Argentinos Juniors, o jogador obteve cinco gols e duas assistências em 19 partidas.

