A cada minuto que passa, mais se aproxima o momento do Vitória voltar a jogar oficialmente depois da parada para o Mundial de Clubes. Às 21h30 desta terça-feira (horário de Brasília), a torcida reencontra o time no Barradão em partida decisiva das quartas de final da Copa do Nordeste, contra o Confiança. Em campo, o Rubro-Negro vai ter novidade na escalação e um time ainda sem reforços.

O jovem Maykon Jesus, de 19 anos, é a única opção do elenco para a lateral esquerda, já que Jamerson, titular da posição, sofreu fratura na partida contra o Cruzeiro e deve ficar entre três e quatro meses fora de ação. O outro jogador da posição antes da parada era Hugo, mas o clube rescindiu contrato com o atleta.

Por isso, fica a responsabilidade para Maykon Jesus, que assume a posição com apenas 45 minutos jogados pelo Rubro-Negro baiano desde a sua chegada, em abril deste ano. Maykon tem como sombra no banco de reservas o garoto Kauan Vitor, um dos atletas da base convocados por Thiago Carpini para a partida. O volante Wendell e o meia Lucas Lohan também estão entre os relacionados.

Maykon Jesus treina no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Além dos lesionados, o Vitória também sente as ausências dos novos reforços, que não podem mais ser inscritos na Copa do Nordeste, já que o prazo acabou no dia 6 de janeiro. Com isso, o goleiro Thiago Couto, o meia Rúben Rodrigues e o atacante Renzo López não estarão disponíveis.

Diante disso, o Vitória deve ir a campo com a seguinte escalação: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Osvaldo, Erick e Renato Kayzer.

Lesionados do Vitória: Kauan (fratura no tornozelo), Jamerson (fratura no tornozelo) e Neris (lesão muscular).

Como foi o último treino do Vitória?

Osvaldo treina no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Thiago Carpini comandou o último trabalho do Vitória antes da partida contra o Confiança no fim da tarde desta segunda-feira, com cobranças de faltas e pênaltis e o tradicional "rachão" para encerrar o dia.

Vale lembrar que as duas equipes decidem vaga na semifinal em jogo único. Em caso de empate, o time classificado será conhecido nos pênaltis.

Venda de ingressos para a partida entre Vitória e Confiança pela Copa do Nordeste seguem abertas. Enquanto o Rubro-Negro tenta voltar à semifinal pela primeira vez de 2021, o Dragão tenta fazer melhor campanha da história. O time baiano não vai ter a presença de Gustavo Mosquito nesta terça, já que o atleta se despediu do clube e vai jogar no Japão.