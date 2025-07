Fortaleza empresta zagueiro para clube do futebol argentino

O Fortaleza anunciou que o zagueiro Tomás Cardona, de 29 anos, será emprestado para o Tigre-ARG. O vínculo é válido até dezembro de 2025, com possibilidade de extensão por mais seis meses. Sem espaço no Tricolor, o atleta estava no Talleres-ARG antes do novo empréstimo.

Cardona chegou ao Fortaleza em 2024, vindo do Defensa y Justicia-ARG por cerca de R$ 3 milhões. O defensor soma 38 partidas com a camisa do Leão, tendo um gol e uma assistência. Além do título da Copa do Nordeste de 2024, o argentino fez parte da campanha no Brasileirão daquele ano, que levou o clube à Libertadores.

Dos 38 jogos pela equipe cearense, apenas dois foram realizados em 2025 - ambos pelo Estadual. Em fevereiro, o zagueiro deixou o Tricolor e foi para o Talleres, com o qual disputou três partidas. Os argentinos estavam no grupo do São Paulo na Libertadores, mas Cardona não entrou em campo diante dos paulistas.

Tomás Cardona, zagueiro que pertence ao Fortaleza (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

O empréstimo foi oficializado pelo Tricolor na última sexta-feira (4). O clube desejou sucesso ao argentino em seu período no Tigre.

Atualmente, na posição de zagueiro, o elenco do Fortaleza conta com Emanuel Brítez, Benjamín Kuscevic, David Luiz, Gustavo Mancha e Gastón Ávila. No primeiro semestre do ano, a dupla Kuscevic e Mancha foi a que mais se firmou nas escalações de Juan Pablo Vojvoda.

