Em mais um dia de treino na Toca do Leão, na última quarta-feira (2), o zagueiro Neris seguiu o processo de recuperação de lesão muscular e não está liberado para treinar com bola. O defensor, então, se torna dúvida para a partida contra o Confiança, às 21h30 da próxima terça-feira (horário de Brasília), no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Neris sofre com a lesão muscular desde o final de maio, quando parou de ser relacionado para as partidas do Vitória. A última convocação foi no dia 18 daquele mês, no clássico Ba-Vi válido pela 9ª rodada do Brasileirão.

A situação da defesa piorou ainda mais porque, antes da parada para o Mundial de Clubes, o jovem Kauan, de 18 anos, que começava a ganhar oportunidades no elenco principal, também se lesionou, mas de forma mais grave. Ele sofreu uma fratura no tornozelo e deve ficar mais três meses afastado. Assim, Thiago Carpini fica só com três opções para a defesa: os titulares Zé Marcos e Lucas Halter, além de Edu, que passou a ganhar minutos na formação com três zagueiros.

Neris em recuperação durante a reapresentação do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A outra alternativa é puxar algum atleta da base para fechar a lacuna defensiva, como é o caso do zagueiro Andrei, que já teve experiências no time profissional.

Enquanto isso, Neris evolui aos poucos e começa a correr ao redor do campo no CT do Barradão, mas ainda sob olhares dos fisioterapeutas. Ele tem 18 jogos com a camisa vermelha e preta nesta temporada, 17 deles como titular (a maioria pelo Campeonato Baiano e Copa do Nordeste).

