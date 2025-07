Fortaleza encaminha acerto com atacante paraguaio Adam Bareiro

Depois de anunciar a chegada do atacante José Maria Herrera, o Fortaleza está próximo de contratar mais um nome para o setor ofensivo da equipe. Trata-se do centroavante Adam Bareiro, que pertence ao River Plate-ARG e estava emprestado ao Al Rayyan-CAT.

Em sua temporada mais recente, o paraguaio marcou seis gols e deu uma assistência em 17 partidas. Com acerto próximo, o valor da contratação gira em torno de 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões na cotação atual), como reportou inicialmente o ge.

O jogador de 28 anos chegou a enfrentar o Fortaleza em duas oportunidades, valendo pela fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2023. O Tricolor venceu por 2 a 0 fora de casa e por 3 a 2 em seus domínios. O centroavante, titular nos dois jogos, não balançou as redes.

Leguizamón e Adam Bareiro comemoram gol pelo San Lorenzo-ARG (Divulgação/Conmebol)

No ataque, Bareiro terá a concorrência de dois nomes de peso no elenco cearense. Um deles é Juan Martín Lucero, que está no clube desde 2023 e tem mais de 150 partidas defendendo a equipe. A outra peça na posição de centroavante é Deyverson, que chegou ao Fortaleza na atual temporada.

No segundo semestre de 2025, o Leão disputará o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e a Copa do Nordeste. O adversário nas oitavas de final da Libertadores será o Vélez Sarsfield-ARG.

