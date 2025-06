Copa do Nordeste: confira datas e horários das quartas de final

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (13) o calendário detalhado com datas, horários e transmissões das partidas de quartas de final da Copa do Nordeste. Os confrontos são disputados em jogos únicos, entre 8 e 9 de julho.

continua após a publicidade

➡️ Estudo aponta os clubes com as maiores dívidas no Brasil; veja ranking

Para garantir vaga na segunda fase, os clubes passaram pela fase de grupos. No grupo A, Vitória, Sport, Ferroviário e Fortaleza tiveram as melhores campanhas. Do outro lado, no grupo B, Bahia, CSA, Ceará e Confiança avançaram. Agora, os classificados de cada chave se cruzam nas quartas de final, conforme as campanhas da primeira fase.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira datas, horários e transmissões dos jogos de quartas de final da Copa do Nordeste

Vitória x Confiança

⏰Data e hora: terça-feira, 8 de julho, às 21h30 (de Brasília);

🏟️Local: Barradão, em Salvador (BA);

📺Onde assistir: Premiere.

continua após a publicidade

CSA x Ferroviário

⏰Data e hora: quarta-feira, 9 de julho, às 19h (de Brasília);

🏟️Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL);

📺Onde assistir: ESPN e Premiere.

Sport x Ceará

⏰Data e hora: quarta-feira, 9 de julho, às 21h30 (de Brasília);

🏟️Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE);

📺Onde assistir: SBT, ESPN e Premiere.

continua após a publicidade

Bahia x Fortaleza

⏰Data e hora: quarta-feira, 9 de julho, às 21h30 (de Brasília);

🏟️Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺Onde assistir: SBT e ESPN.