Ceará tenta manter desempenho em volta da Copa do Nordeste

O Ceará visita o Sport nesta quarta-feira (9), em jogo único, valendo pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). O Alvinegro tentará, no segundo semestre, manter o desempenho que apresentou na primeira metade do ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Na atual temporada, o Vovô sagrou-se campeão cearense ao superar o rival Fortaleza. O time obteve vaga no mata-mata do Nordestão e caiu para o Palmeiras na terceira fase da Copa do Brasil. Retornando à Série A após o rebaixamento de 2022, o clube é o atual 12º colocado na tabela, com 15 pontos.

Tendo bom desempenho em diversos jogos como mandante, um dos principais desafios para o Alvinegro é melhorar o seu histórico como visitante. A partida contra o Sport, que é eliminatória, surge como uma oportunidade neste retorno.

continua após a publicidade

Goleiro Richard, do Ceará, está recuperado de lesão (Foto: Dido Henrique/C2 Sports)

Nomes de pouca minutagem com o técnico Léo Condé deixaram o elenco recentemente, a exemplo de Léo Rafael, Jorge Recalde e Lelê. Apesar da ideia de reforçar o time, novas contratações ainda não foram anunciadas na atual janela.

Enquanto isso, Condé poderá contar com atletas que se recuperaram de lesão. O goleiro Richard, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, o volante Richardson e o atacante Aylon estarão disponíveis para o embate contra o Sport.

continua após a publicidade

➡️ Ceará confirma rescisão de contrato com o meio-campista Recalde

Depois de encarar os pernambucanos, as atenções estarão voltadas para o retorno do Campeonato Brasileiro. O Vovô terá pela frente um Clássico-Rei contra o Fortaleza, que acontecerá no dia 13 (domingo).

Notícias do Ceará em alta

O Ceará rescindiu o contrato com o meio-campista Jorge Recalde. O atacante Gabriel Amaral, do sub-20 do Ceará, é uma das principais promessas do clube. Na torcida, o Ceará possui um torcedor que "vive" um Clássico-Rei em sua família.