O Vitória vive uma situação delicada no setor defensivo para enfrentar o Confiança às 21h30 desta terça-feira (horário de Brasília), no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O lateral-esquerdo Maykon Jesus, de 19 anos, é a única opção para o setor por conta da lesão de Jamerson, e ao mesmo tempo que essa é a oportunidade para o garoto mostrar serviço, pode virar um problema ao longo do torneio.

Maykon Jesus tem passagens pela base do Atlético-MG e um pequeno período no profissional do Noroeste, durante o Paulistão. Apesar da pouca idade, ele tentou passar confiança para o torcedor do Vitória em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

— Eu sempre fui um atleta que me cuidei muito, principalmente o psicológico. Acho que minha preparação está muito boa, bem tranquilo para fazer esse jogo. Só esperar o momento e fazer um grande jogo — destacou.

— Eu acho que quando tem a oportunidade, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Quando eu entrei contra o Cruzeiro não foi como eu queria, com a lesão do Jamerson, mas foi a oportunidade que eu tive, eu entrei bem e dei o meu melhor.

Maykon Jesus só jogou 45 minutos com a camisa do Vitória desde a sua chegada, em abril. Ele entrou no lugar de Jamerson, que sofreu fratura na partida contra o Cruzeiro, a última antes da parada para o Mundial de Clubes.

Características de Maykon Jesus

O tempo em campo foi curto, o que gerou dúvidas em muitos torcedores sobre a característica do atleta. Afinal, será ele do início ao final da Copa do Nordeste, com a sombra do também jovem Kauan Vitor, de 19 anos, que foi puxado da base para o profissional.

— Eu sou um atleta que gosta muito de atacar, sou muito ofensivo. O torcedor pode esperar um jogador muito dedicado dentro de campo, com muita força de vontade. Eu sou um jogador que gosta muito de estar na última linha, atacando. Podem esperar um jogador muito presente no último terço do campo — apontou Maykon Jesus.

Por fim, Maykon relembrou períodos da sua formação e contou como essa fase o ajudou a estar preparado para representar o Vitória em um importante jogo eliminatório.

— Fico muito feliz pela oportunidade que estou tendo. Agradeço muito ao Atlético-MG por ter me dado oportunidade na base, por ter me formado, aprendi muito lá. Sobre minha chegada ao Vitória, agradeço também a todo o elenco, que me recebeu muito bem. Thiago Carpini me deu confiança e oportunidade, espero poder agarrar essa oportunidade e fazer tudo de melhor que eu sei — garantiu.

— Aprendi muito, principalmente na passagem pelo Noroeste. Melhorei muito a parte defensiva, lá a gente jogava em linha de três, como o Carpini faz algumas vezes aqui também. Então acho que tem tudo para funcionar bem aqui. Como sou um atleta ofensivo, essa linha de três zagueiros me ajuda. Ou se ele quiser jogar com linha de quatro também, eu sou muito seguro ali atrás — finalizou.