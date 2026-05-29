ANÁLISE: Convocados têm 'noite dos sonhos' em despedida pelo Palmeiras antes da Copa
Selecionados do clube não enfrentarão a Chapecoense no próximo domingo, no último compromisso antes da pausa para o Mundial
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Os convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo, com dois nomes em destaque, encerraram o primeiro semestre em grande estilo. Na goleada por 4 a 1 sobre o Junior Barranquilla, Jhon Arias marcou duas vezes, enquanto Flaco López, anunciado pela Argentina durante a partida, deu três assistências.
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O capitão Gustavo Gómez e o volante Emiliano Martínez, outros nomes garantidos na lista, foram titulares, com destaque para a atuação defensiva do uruguaio. Mauricio, por sua vez, entrou no decorrer do confronto. Já Ramón Sosa, recuperado de lesão e de volta ao banco de reservas, não foi acionado pelo técnico Abel Ferreira.
— Depois da Copa, vamos ver o que é melhor para o meu futuro e para o Palmeiras também. Seja aqui ou em outro lugar, tentar desfrutar o máximo. É a única coisa que eu quero — afirmou Flaco López, convocado pela Argentina, após vitória sobre o Junior Barranquilla.
Dos nomes garantidos, apenas Piquerez já está treinando com sua seleção e seria desfalque certo, já que ainda está em fase final de recuperação de cirurgia no tornozelo, realizada no início de abril.
Acima do resultado, a atuação dá confiança àqueles que irão disputar o Mundial e paz para a comissão técnica e diretoria durante a pausa de mais de 45 dias. Após período de oscilação, o time respondeu com duas grandes vitórias em sequência.
A primeira, contra o Flamengo, no Maracanã, ampliou para sete pontos a vantagem na liderança do Brasileirão. Além disso, a equipe respondeu, no reencontro entre os times, à derrota na decisão da última Libertadores, em Lima.
A segunda delas, a goleada da última noite, foi fundamental para o crescimento da equipe na competição, já que a vaga estaria garantida independentemente do resultado, uma vez que o Cerro Porteño derrotou o Sporting Cristal no outro jogo da chave.
Convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo
- Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa
- Argentina: Flaco López*
- Colômbia: Jhon Arias*
- Uruguai: Emiliano Martínez e Piquerez
*Nomes já anunciados por suas respectivas seleções.
Antes de disputar seu último compromisso antes da pausa, contra a Chapecoense, o Palmeiras irá conhecer seu adversário nas oitavas de final da Libertadores, em sorteio realizado pela Conmebol. Entre os possíveis oponentes, estão os brasileiros Flamengo e Corinthians.
A única certeza no momento, por sua vez, é de que a equipe de Abel Ferreira definirá a vaga como visitante, condição na qual segue invicta na atual edição da Libertadores após três partidas.
— Tenho certeza absoluta que vai ser tanta preocupação para nós quanto para as equipes que jogam contra o Palmeiras. O Palmeiras é fortíssimo jogando fora de casa. Seja qual for o adversário, não vamos mudar nossa forma de jogar — disse Abel Ferreira.
Quem o Palmeiras pode enfrentar nas oitavas da Libertadores
- Corinthians
- Flamengo
- Coquimbo Unido (CHI)
- Rivadavia (ARG)
- Cerro Porteño (PAR)
- Universidad Católica (CHI)
- LDU (EQU)
- Independiente del Valle (EQU)
*O Palmeiras define a classificação como visitante.
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