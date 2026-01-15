Suspensão de emissão de visto para os Estados Unidos afeta a Copa? Entenda

Os Estados Unidos irão suspender a emissão de vistos de imigrantes para 75 países, incluindo o Brasil, a partir da próxima quarta-feira (21). A decisão do governo de Donald Trump é por tempo indeterminado e acontece a menos de cinco meses do início da Copa do Mundo. Apesar disso, não deverá atrapalhar os planos de brasileiros que planejam assistir ao Mundial in loco.

continua após a publicidade

➡️Diferente da Rússia, ofensiva dos Estados Unidos na Venezuela não terá reflexo na Copa do Mundo

Isso porque a medida irá interromper apenas a emissão de vistos para pessoas que desejam fixar residência nos Estados Unidos. Os vistos para não-imigrantes, categoria que inclui viagens de turismo e negócios, não serão impactados.

"O Departamento de Estado suspenderá o processamento de vistos de imigrante de 75 países cujos migrantes recorrem a programas de assistência social pagos pelo povo americano em taxas inaceitáveis. O congelamento permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não extrairão riqueza do povo americano", diz texto publicado pelo Departamento de Estado, e republicado pelo perfil da Embaixada dos Estados Unidos no X.

continua após a publicidade

"A medida afeta dezenas de países — incluindo Somália, Haiti, Irã e Eritreia — cujos imigrantes frequentemente se tornam encargos para os cofres públicos dos EUA logo após a chegada", acrescenta o texto. "Estamos trabalhando para garantir que a generosidade do povo americano não seja mais abusada. A Administração Trump sempre colocará os EUA em primeiro lugar."

A lista com os nomes dos 75 países que terão a emissão de vistos de imigrantes suspensos não foi oficialmente informada. A rede de TV americana Fox News, contudo, teve acesso ao memorando do governo. Além do Brasil, Rússia e Irã também terão restrições.

continua após a publicidade

Torcedores têm preferência para solicitar visto para os Estados Unidos

Em novembro do ano passado, o governo Trump anunciou que torcedores do mundo todo que desejam assistir aos jogos da Copa do Mundo terão preferência para a retirada de visto de entrada nos Estados Unidos.

— Os Estados Unidos estão oferecendo agendamentos prioritários para que os torcedores da Copa do Mundo da Fifa possam concluir suas entrevistas de visto e comprovar que atendem aos requisitos. O início do torneio está chegando, então agora é a hora de se inscrever — declarou à época o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

E a procura por ingressos é a maior da história. Nessa quarta-feira (14), a Fifa informou que mais de meio bilhão de pedidos foram feitos durante a fase de Sorteio Aleatório, encerrada esta semana. Do total de 104 partidas, 78 delas serão nos Estados Unidos.