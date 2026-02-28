menu hamburguer
Jogadores que fizeram hat-tricks em Copas do Mundo: a lista completa

Todos os hat-tricks da história dos Mundiais, de 1930 a 2022.

Mbappé - final da Copa do Mundo 2022
imagem cameraKylian Mbappé comemora na final da Copa de 2022, quando marcou um hat-trick contra a Argentina. (Foto: ACK GUEZ / AFP)
Marcar três gols em uma partida de Copa do Mundo é um feito raro e emblemático.
Foram registrados 54 hat-tricks em mais de 900 partidas desde 1930 até 2022.
Apenas quatro jogadores conseguiram repetir o feito em Copas do Mundo.
Marcar três gols em uma partida de Copa do Mundo é um feito que atravessa gerações como símbolo máximo de protagonismo individual no maior palco do futebol. Em um torneio curto, de altíssima pressão e enfrentando as melhores seleções do planeta, não há margem para estatísticas infladas por calendários longos ou adversários frágeis: cada jogo é decisivo, cada gol pesa na história. O Lance! lista os jogadores que fizeram hat-tricks em Copas do Mundo.

Desde a primeira edição, em 1930, até a Copa do Catar, em 2022, foram registrados 54 hat-tricks em mais de 900 partidas disputadas. Isso significa, em média, um trevo a cada 17 jogos — um índice que mostra o quão raro é o feito. Ao todo, 45 jogadores diferentes conseguiram marcar três gols em uma única partida de Mundial. Alguns transformaram a atuação em título; outros eternizaram seus nomes mesmo sem levantar a taça.

Há hat-tricks em fases de grupos com goleadas históricas, em quartas e semifinais dramáticas e até em finais — como os de Geoff Hurst, em 1966, e Kylian Mbappé, em 2022. Abaixo, a lista completa em ordem cronológica, com nome, seleção, edição e adversário.

Jogadores que fizeram hat-tricks em Copas do Mundo

Hat-tricks em Copas do Mundo (1930–2022)

Copa do Mundo de 1930

  • Bert Patenaude (Estados Unidos) – contra o Paraguai
  • Guillermo Stábile (Argentina) – contra o México
  • Pedro Cea (Uruguai) – contra a Iugoslávia

Copa do Mundo de 1934

  • Oldřich Nejedlý (Tchecoslováquia) – contra a Alemanha

Copa do Mundo de 1954

  • Erich Probst (Áustria) – contra a Checoslováquia
  • Sándor Kocsis (Hungria) – contra a Alemanha Ocidental
  • Sándor Kocsis (Hungria) – contra o Uruguai
  • Carlos Borges (Uruguai) – contra a Áustria
  • Burhan Sargın (Turquia) – contra a Coreia do Sul

Copa do Mundo de 1958

  • Just Fontaine (França) – contra o Paraguai
  • Just Fontaine (França) – contra a Alemanha Ocidental
  • Pelé (Brasil) – contra a França

Copa do Mundo de 1966

  • Geoff Hurst (Inglaterra) – contra a Alemanha Ocidental (final)
  • Eusébio (Portugal) – contra a Coreia do Norte

Copa do Mundo de 1970

  • Gerd Müller (Alemanha Ocidental) – contra o Peru
  • Gerd Müller (Alemanha Ocidental) – contra a Iugoslávia

Copa do Mundo de 1978

  1. Rob Rensenbrink (Holanda) – contra o Irã

Copa do Mundo de 1982

  1. Paolo Rossi (Itália) – contra o Brasil

Copa do Mundo de 1986

  1. Gary Lineker (Inglaterra) – contra a Polônia
  2. Emilio Butragueño (Espanha) – contra a Dinamarca

Copa do Mundo de 1990

  • Tomáš Skuhravý (Tchecoslováquia) – contra a Costa Rica

Copa do Mundo de 1994

  1. Oleg Salenko (Rússia) – contra Camarões (5 gols)
  2. Gabriel Batistuta (Argentina) – contra a Grécia

Copa do Mundo de 1998

  • Gabriel Batistuta (Argentina) – contra a Jamaica

Copa do Mundo de 2002

  • Miroslav Klose (Alemanha) – contra a Arábia Saudita

Copa do Mundo de 2010

  • Gonzalo Higuaín (Argentina) – contra a Coreia do Sul

Copa do Mundo de 2014

  • Thomas Müller (Alemanha) – contra Portugal
  • Xherdan Shaqiri (Suíça) – contra Honduras

Copa do Mundo de 2018

  • Cristiano Ronaldo (Portugal) – contra a Espanha
  • Harry Kane (Inglaterra) – contra o Panamá

Copa do Mundo de 2022

  • Gonçalo Ramos (Portugal) – contra a Suíça
  • Kylian Mbappé (França) – contra a Argentina (final)

Quem fez dois hat-tricks em Mundiais?

Apenas quatro jogadores conseguiram repetir o feito em Copas do Mundo — e cada caso tem um peso histórico específico.

  1. Sándor Kocsis (Hungria, 1954): marcou dois hat-tricks na mesma edição, contra Alemanha Ocidental e Uruguai. Terminou o torneio com 11 gols em apenas 5 jogos, média impressionante de 2,2 por partida — uma das maiores da história das Copas.
  2. Just Fontaine (França, 1958): também repetiu o feito na mesma Copa, diante de Paraguai e Alemanha Ocidental. Fechou o Mundial com 13 gols em 6 jogos, recorde absoluto em uma única edição até hoje.
  3. Gerd Müller (Alemanha Ocidental, 1970): fez dois hat-tricks no México, contra Peru e Iugoslávia. Conquistaria o título mundial quatro anos depois, em 1974, consolidando-se como um dos maiores artilheiros da história do futebol.
  4. Gabriel Batistuta (Argentina, 1994 e 1998): é o único a marcar hat-tricks em duas Copas diferentes. Fez três gols contra a Grécia nos EUA-94 e repetiu contra a Jamaica na França-98, reforçando sua fama de finalizador implacável.

Nenhum jogador conseguiu três hat-tricks em Copas do Mundo. O feito permanece como um dos raros territórios ainda intocados na história do torneio.

Entre os casos mais simbólicos, dois se destacam: o de Geoff Hurst, único a marcar três gols em uma final (1966), e o de Kylian Mbappé, que repetiu o feito em 2022, em uma das decisões mais dramáticas já disputadas.

O hat-trick em Copa do Mundo não é apenas estatística: é memória coletiva. É o momento em que um jogador atravessa a fronteira do grande atleta e entra definitivamente na mitologia do futebol.

