Jogadores que fizeram hat-tricks em Copas do Mundo: a lista completa
Todos os hat-tricks da história dos Mundiais, de 1930 a 2022.
Marcar três gols em uma partida de Copa do Mundo é um feito que atravessa gerações como símbolo máximo de protagonismo individual no maior palco do futebol. Em um torneio curto, de altíssima pressão e enfrentando as melhores seleções do planeta, não há margem para estatísticas infladas por calendários longos ou adversários frágeis: cada jogo é decisivo, cada gol pesa na história. O Lance! lista os jogadores que fizeram hat-tricks em Copas do Mundo.
Desde a primeira edição, em 1930, até a Copa do Catar, em 2022, foram registrados 54 hat-tricks em mais de 900 partidas disputadas. Isso significa, em média, um trevo a cada 17 jogos — um índice que mostra o quão raro é o feito. Ao todo, 45 jogadores diferentes conseguiram marcar três gols em uma única partida de Mundial. Alguns transformaram a atuação em título; outros eternizaram seus nomes mesmo sem levantar a taça.
Há hat-tricks em fases de grupos com goleadas históricas, em quartas e semifinais dramáticas e até em finais — como os de Geoff Hurst, em 1966, e Kylian Mbappé, em 2022. Abaixo, a lista completa em ordem cronológica, com nome, seleção, edição e adversário.
Jogadores que fizeram hat-tricks em Copas do Mundo
Hat-tricks em Copas do Mundo (1930–2022)
Copa do Mundo de 1930
- Bert Patenaude (Estados Unidos) – contra o Paraguai
- Guillermo Stábile (Argentina) – contra o México
- Pedro Cea (Uruguai) – contra a Iugoslávia
Copa do Mundo de 1934
- Oldřich Nejedlý (Tchecoslováquia) – contra a Alemanha
Copa do Mundo de 1954
- Erich Probst (Áustria) – contra a Checoslováquia
- Sándor Kocsis (Hungria) – contra a Alemanha Ocidental
- Sándor Kocsis (Hungria) – contra o Uruguai
- Carlos Borges (Uruguai) – contra a Áustria
- Burhan Sargın (Turquia) – contra a Coreia do Sul
Copa do Mundo de 1958
- Just Fontaine (França) – contra o Paraguai
- Just Fontaine (França) – contra a Alemanha Ocidental
- Pelé (Brasil) – contra a França
Copa do Mundo de 1966
- Geoff Hurst (Inglaterra) – contra a Alemanha Ocidental (final)
- Eusébio (Portugal) – contra a Coreia do Norte
Copa do Mundo de 1970
- Gerd Müller (Alemanha Ocidental) – contra o Peru
- Gerd Müller (Alemanha Ocidental) – contra a Iugoslávia
Copa do Mundo de 1978
- Rob Rensenbrink (Holanda) – contra o Irã
Copa do Mundo de 1982
- Paolo Rossi (Itália) – contra o Brasil
Copa do Mundo de 1986
- Gary Lineker (Inglaterra) – contra a Polônia
- Emilio Butragueño (Espanha) – contra a Dinamarca
Copa do Mundo de 1990
- Tomáš Skuhravý (Tchecoslováquia) – contra a Costa Rica
Copa do Mundo de 1994
- Oleg Salenko (Rússia) – contra Camarões (5 gols)
- Gabriel Batistuta (Argentina) – contra a Grécia
Copa do Mundo de 1998
- Gabriel Batistuta (Argentina) – contra a Jamaica
Copa do Mundo de 2002
- Miroslav Klose (Alemanha) – contra a Arábia Saudita
Copa do Mundo de 2010
- Gonzalo Higuaín (Argentina) – contra a Coreia do Sul
Copa do Mundo de 2014
- Thomas Müller (Alemanha) – contra Portugal
- Xherdan Shaqiri (Suíça) – contra Honduras
Copa do Mundo de 2018
- Cristiano Ronaldo (Portugal) – contra a Espanha
- Harry Kane (Inglaterra) – contra o Panamá
Copa do Mundo de 2022
- Gonçalo Ramos (Portugal) – contra a Suíça
- Kylian Mbappé (França) – contra a Argentina (final)
Quem fez dois hat-tricks em Mundiais?
Apenas quatro jogadores conseguiram repetir o feito em Copas do Mundo — e cada caso tem um peso histórico específico.
- Sándor Kocsis (Hungria, 1954): marcou dois hat-tricks na mesma edição, contra Alemanha Ocidental e Uruguai. Terminou o torneio com 11 gols em apenas 5 jogos, média impressionante de 2,2 por partida — uma das maiores da história das Copas.
- Just Fontaine (França, 1958): também repetiu o feito na mesma Copa, diante de Paraguai e Alemanha Ocidental. Fechou o Mundial com 13 gols em 6 jogos, recorde absoluto em uma única edição até hoje.
- Gerd Müller (Alemanha Ocidental, 1970): fez dois hat-tricks no México, contra Peru e Iugoslávia. Conquistaria o título mundial quatro anos depois, em 1974, consolidando-se como um dos maiores artilheiros da história do futebol.
- Gabriel Batistuta (Argentina, 1994 e 1998): é o único a marcar hat-tricks em duas Copas diferentes. Fez três gols contra a Grécia nos EUA-94 e repetiu contra a Jamaica na França-98, reforçando sua fama de finalizador implacável.
Nenhum jogador conseguiu três hat-tricks em Copas do Mundo. O feito permanece como um dos raros territórios ainda intocados na história do torneio.
Entre os casos mais simbólicos, dois se destacam: o de Geoff Hurst, único a marcar três gols em uma final (1966), e o de Kylian Mbappé, que repetiu o feito em 2022, em uma das decisões mais dramáticas já disputadas.
O hat-trick em Copa do Mundo não é apenas estatística: é memória coletiva. É o momento em que um jogador atravessa a fronteira do grande atleta e entra definitivamente na mitologia do futebol.
