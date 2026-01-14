Fifa confirma base da Seleção na Copa do Mundo; veja fotos

Foram definidas nesta quarta-feira (14), pela Fifa, as bases de treinamento das seleções que vão disputar a Copa do Mundo no meio do ano. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teve o pendido atendido, a Seleção Brasileira terá sem Centro de Treinamento no Columbia Park, em Morristown e ficará hospedado no hotel The Ridge, em Basking Ridge, no estado de Nova Jersey. Veja fotos abaixo:

A base da Seleção Brasileira para o período de treinamentos visando a conquista do hexa é uma das mais modernas. As instalações pertencem ao RB New York e passa por obras para ampliação da estrutura. O coordenador geral de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, elogiou o espaço.

— Creio que fizemos a melhor escolha dentro das nossas avaliações. Desde quando asseguramos a classificação, tomamos todos os cuidados para encontrar um lugar que pudesse oferecer a estrutura necessária de treinamento, com privacidade, modernidade e conforto. Após o sorteio que definiu as chaves e os locais dos jogos, intensificamos nossa busca e encontramos no CT do RB New York o cenário perfeito que pudesse receber a Seleção — disse.

A CBF visitou outros CTs, em cidades como Orlando, Seattle, Portland, Dallas, Nashville, Boston, Kansas City, San Diego e Los Angeles. Os de Nova Iorque e Jova Jersey foram os últimos. Das bases para a Copa apresentadas pela Fifa, Columbia Park foi a que mais recebeu pedidos.

— Analisamos vários aspectos. O objetivo principal era buscar melhor qualidade de gramados, hotéis, facilidades de logísticas, a menor diferença possível de fuso e outros fatores que poderiam influenciar positivamente no desempenho da Seleção. Encontramos na região de Nova York/Nova Jersey as melhores condições em todos esses itens e isso pode fazer a diferença numa competição que é extremamente complicada diante da grandeza do evento — destacou Cícero Souza, gerente geral de seleções masculinas da CBF.

O Brasil ficou no Grupo C da Copa do Mundo, com Marrocos, Escócia e Haiti. As partidas serão disputadas em Nova York/Nova Jersey (Brasil x Marrocos), Filadélfia (Brasil x Haiti) e Miami (Brasil x Escócia).

Veja fotos da base da Seleção nos Estados Unidos:

Seleção Brasileira ficará em Nova Jersey durante a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/RB New York)

